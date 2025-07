Frankreich erkennt als erstes Land der G7 den Staat Palästina an

HQ

Frankreich ist das erste Land der G7 (zu dem auch Kanada, Deutschland, Italien, Japan, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten gehören), das den Staat Palästina offiziell anerkannt hat. Emmanuel Macron forderte das Vereinigte Königreich zunächst auf, Palästina gemeinsam anzuerkennen, und kündigte am Donnerstag an, dass die Anerkennung auf der UN-Generalversammlung im September formalisiert werden soll.

Frankreich wird eines der wenigen Länder der Europäischen Union sein, das den Staat Palästina anerkennt, zu dem auch Irland, Schweden und Spanien gehören. Macron begründete seine Entscheidung mit der "dringenden Notwendigkeit der Rettung der Zivilbevölkerung": "Frieden ist möglich. Wir brauchen einen sofortigen Waffenstillstand, die Freilassung aller Geiseln und massive humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza", schrieb er.

Die Ankündigung wurde von einigen mit Lob und von anderen mit Ablehnung aufgenommen. Zu den Kritikern gehört natürlich Israel, dessen Präsident Benjamin Netanjahu sagte: "Ein palästinensischer Staat unter diesen Bedingungen wäre eine Startrampe, um Israel zu vernichten - und nicht in Frieden daneben zu leben. Um es klar zu sagen: Die Palästinenser streben keinen Staat neben Israel an; sie streben einen Staat anstelle Israels an."

Auch die Vereinigten Staaten lehnten Macrons Entscheidung "entschieden ab". "Diese rücksichtslose Entscheidung dient nur der Hamas-Propaganda und wirft den Frieden zurück. Es ist ein Schlag ins Gesicht der Opfer des 7. Oktobers", sagte Staatssekretär Marco Rubio.

Mahmoud Abbas, der Präsident der Palästinenser, drückte seinen "Dank und seine Anerkennung" aus: "Diese Position spiegelt Frankreichs Bekenntnis zum Völkerrecht und seine Unterstützung für das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung wider."

Unterdessen sagte der britische Premierminister Keir Starmer unter dem Druck, in die Fußstapfen Frankreichs zu treten, dass "die Anerkennung eines palästinensischen Staates und einer Zwei-Staaten-Lösung" Frieden und Sicherheit für Palästinenser und Israelis garantieren würde. "Wir sind uns darüber im Klaren, dass Staatlichkeit das unveräußerliche Recht des palästinensischen Volkes ist."