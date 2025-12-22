Frankreich bringt den Notfallhaushalt vor Weihnachten vor, um einen Regierungsstillstand nach gescheiterten Gesprächen zu verhindern

HQ

Die französische Regierung drängt eine Notfallbudgetgesetzgebung durch das Parlament, um den Staat ins neue Jahr funktionsfähig zu halten, nachdem eine politische Pattsituation die Gespräche über den Haushalt 2026 zum Scheitern gebracht hat.

Die Abgeordneten konnten am Freitag keine Einigung über ein vollständiges Haushaltsgesetz erzielen, was die Minderheitsregierung von Premierminister Sébastien Lecornu zwang, eine vorläufige Maßnahme zu suchen, die die Fortsetzung der öffentlichen Ausgaben, Steuererhebung und Kreditaufnahme im Januar ermöglichen würde. Ohne die Gesetzgebung riskiert Frankreich zu Jahresbeginn einen teilweisen Regierungsstillstand.

Regierungssprecherin Maud Brégeon sagte, das Notstandsgesetz sei dazu geschaffen, Zeit für die letzten Verhandlungen zu gewinnen, und betonte, dass es kein Ersatz für einen vollständigen Haushalt sei. Präsident Emmanuel Macron teilte diese Ansicht und sagte, ein angemessener Haushalt müsse so schnell wie möglich im Januar verabschiedet werden.

Frankreich hat im vergangenen Jahr ein ähnliches Notstandshaushaltsgesetz verwendet

Das Parlament wird voraussichtlich am Dienstag die Rollover-Maßnahme verabschieden – ein Schritt, der von Investoren und Ratingagenturen genau beobachtet wird. Frankreich hat derzeit das höchste Haushaltsdefizit der Eurozone, was zusätzlichen Druck auf die Regierung ausübt, um die fiskalische Stabilität wiederherzustellen.

Lecornu hat in einem tief gespaltenen Parlament, in dem Haushaltsstreitigkeiten bereits drei Regierungen gestürzt haben, seit Macron seine Mehrheit bei einer Neuwahl im letzten Jahr verloren hat. Während einige Abgeordnete den Premierminister aufgefordert haben, besondere verfassungsmäßige Befugnisse zu nutzen, um einen Kompromiss durchzusetzen, könnte dies ein Misstrauensvotum auslösen.

Frankreich verwendete im vergangenen Jahr ein ähnliches Notfallbudgetgesetz und verlängerte die Ausgabenbefugnisse, bis im Februar ein vollständiger Haushalt verabschiedet wurde – eine Verzögerung, die laut Regierung den Staat etwa 12 Milliarden Euro kostete.

Regierungssprecherin Maud Bregeon:

"Dieses Sondergesetz ist kein Budget... wir müssen so schnell wie möglich, im Januar, einen Haushalt für das Land vorlegen."