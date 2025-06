Frankreich bestätigt Abfangmanöver von Drohnen vor Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Frankreich hat bestätigt, dass seine Streitkräfte nur wenige Tage vor einem Waffenstillstand mehrere iranische Drohnen abgefangen haben, die auf Israel abzielten, sagte der Verteidigungsminister des Landes, Sébastien Lecornu, am späten Mittwoch.



"Ich kann bestätigen, dass die französische Armee in den letzten Tagen während der verschiedenen Militäroperationen der Islamischen Republik Iran gegen Israel weniger als 10 Drohnen abgefangen hat, entweder durch Boden-Luft-Systeme oder durch unsere Rafale-Kampfjets."



Der französische Verteidigungsminister erklärte, dass an der Operation sowohl Bodensysteme als auch Kampfflugzeuge beteiligt waren, was einen seltenen Fall einer französischen Militärintervention in der Region darstellt. Der Konflikt, der schnell eskalierte, führte zu einem weit verbreiteten Einsatz von Raketen und Drohnen auf beiden Seiten.