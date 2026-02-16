Frankreich besiegt Wales im Six Nations und strebt den Grand Slam im Rugby an

HQ

Frankreich setzt seine Verteidigung der Six Nations 2026 mit einer weiteren großen Klatsche fort, einem 54:12-Sieg über Wales, der in Cardiff in Runde 2 des Turniers nach dem 36:14-Kantersieg gegen Irland in der ersten Runde der Rugby-Meisterschaft ausgetragen wurde.

Frankreich will nicht nur den Titel verteidigen, sondern auch einen Grand Slam erreichen, was bedeutet, dass sie jedes Match gegen ihre Rivalen im Turnier gewinnen. Es ist machbar, angesichts ihres Status als große Favoriten. Frankreich hat das 2022 zum letzten Mal geschafft, aber Frankreichs Trainer Fabien Galthié glaubt, dass sie in den kommenden Spielen gegen Italien, Schottland und England Dinge besser machen können.

Bevorstehende Six Nations-Runden:

Runde 3



Samstag, 21. Feb: England gegen Irland (14:10 GMT)



Samstag, 21. Feb: Wales gegen Schottland (16:40 GMT)



Sonntag, 22. Feb: Frankreich gegen Italien (15:10 GMT)



Runde 4



Freitag, 6. März: Irland gegen Wales (20:10 GMT)



Samstag, 7. März: Schottland gegen Frankreich (14:10 Uhr GMT)



Samstag, 7. März: Italien gegen England (16:40 Uhr GMT)



Runde 5



Samstag, 14. März: Irland gegen Schottland (14:10 GMT)



Samstag, 14. März: Wales gegen Italien (16:40 GMT)



Samstag, 14. März: Frankreich gegen England (20:10 GMT)

