Frankreich baut einen neuen nuklearen Flugzeugträger als Ersatz für Charles de Gaulle

Frankreich wird einen neuen, größeren und fortschrittlicheren Flugzeugträger bauen, um den alternden Charles de Gaulle zu ersetzen, sagte Präsident Emmanuel Macron am Sonntag und bestätigte ein lang geplantes Programm, das darauf abzielt, die Seemacht des Landes zu stärken.

Das Projekt, bekannt als Porte-Avions Nouvelle Génération (PANG), soll etwa 10,25 Milliarden Euro kosten und 2038 in Betrieb gehen, wenn die Charles de Gaulle ausgemustert wird. Das neue Schiff sollte das größte je in Europa gebaute Kriegsschiff und eine Schlüsselsäule der französischen nuklearen Abschreckung sein.

Das größte Kriegsschiff, das je in Europa gebaut wurde,

Macron verkündete die Entscheidung im Gespräch mit französischen Truppen auf einer Militärbasis in Abu Dhabi, nahe der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Er sagte, das Programm werde auch die französische Rüstungsindustrie unterstützen, einschließlich kleiner und mittelständischer Unternehmen.

Der Träger wird mit nuklearem Antrieb und elektromagnetischen Katapulten ausgestattet sein, die Frankreich von den Vereinigten Staaten erwerben will. Die Arbeit an den Antriebskomponenten hat bereits begonnen, wobei der endgültige Auftrag im Haushalt 2025 genehmigt werden soll.

Das Projekt entsteht vor dem Hintergrund eines erneuerten europäischen Fokus auf Verteidigungsautonomie nach Russlands Krieg in der Ukraine und Unsicherheit über langfristige US-Sicherheitsverpflichtungen. Während einige französische Abgeordnete die Kosten angesichts angespannter öffentlicher Finanzen infrage stellten, hat die Regierung den Träger als essenziell für Frankreichs globale militärische Rolle und Europas begrenzte Trägerfähigkeiten dargestellt.