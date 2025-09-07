Frankie Muniz glaubt, dass die Leute mit dem Neustart von Malcolm in the Middle "sehr glücklich" sein werden

20 Jahre nach dem ersten Ende der Serie werden wir bald sehen, wie Malcolm in the Middle auf unsere Bildschirme zurückkehrt. Malcolm, Reese, Francis und Dewey sind alle erwachsen und haben ihre eigenen Kinder, aber alte Possen werden mit Sicherheit zurückkehren, sobald wir die nostalgischen ersten Minuten der ersten Folge hinter uns gelassen haben.

Im Lightweights-Podcast mit Joe Vulpis sprach Muniz über das Reboot. Zunächst hob er hervor, wie entgegenkommend Disney war, als es ihm erlaubte, seine NASCAR-Karriere fortzusetzen. Dann sprach er darüber, dass er seit 10 Jahren Ideen für ein Reboot mit Bryan Cranston hat, bevor er darüber sprach, was die Leute in dieser neuen Reihe von Episoden erwarten können.

"Ich denke, die Leute werden in gewisser Weise überrascht sein, wo jeder steht und wie die Geschichte aussieht... Es ist schwer, 20 Jahre Stoff in 4 Episoden unterzubringen, aber ich denke, die Leute werden sehr glücklich sein", sagte er.

Muniz verriet auch, dass er, als er die Serie zum ersten Mal sah, was er 2017-2018 tat, feststellte, dass seine Lieblingsfigur Reese war. Hoffentlich bedeutet das, dass wir ein gutes Ende für unseren Lieblingstyrannen aus der Mittelschule bekommen, wenn er im Reboot zurückkehrt.