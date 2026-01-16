Frankensteins Monster bekommt in Maggie Gyllenhaals The Bride mehr als erwartet

HQ

Sogar Monster werden einsam, Jungs. Frankensteins Monster ist da keine Ausnahme, und nachdem er nach Chicago gereist ist, um einen Wissenschaftler zu treffen und einen Begleiter zu finden, bekommt er schließlich seine Braut. Wie sich jedoch herausstellt, will sie mehr als nur Haus mit Frankensteins Monster spielen, sondern will stattdessen die Stadt um sich herum zerstören.

Jessie Buckley spielt The Bride in diesem gotischen Krimi-Thriller, während Christian Bale Frankensteins Monster spielt. Peter Sarsgaard, Annette Benning, Jake Gyllenhaal und Penelope Cruz spielen ebenfalls in dem Film mit, der eine Geschichte von "Mord!" erzählt. Besitz! Eine wilde und radikale Kulturbewegung! Und Gesetzlosenliebhaber in einer wilden und explosiven Romanze!" laut der Filmzusammenfassung.

The Bride startet am 6. März in Nordamerika in den Kinos und ab dem 4. März international. Im Trailer kannst du dir unten das ganze Chaos The Bride und Frankensteins Monster-Abenteuer ansehen: