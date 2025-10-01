Frankenstein Trailer zeigt Schnee, Schatten und atemberaubenden Horror

HQ

Das Warten war lang, aber endlich haben wir den ersten richtigen Trailer für Guillermo del Toros Interpretation von Mary Shelleys Frankenstein. Die Vorschau bietet dunkle Kulissen, schneebedeckte Landschaften, Geheimnisse, tanzende Schatten und eine makabre Schönheit - genau so, wie sie sollte. Kurz gesagt, das sieht unglaublich vielversprechend aus, während sich der Trailer klugerweise zurückhält und uns nur einen verlockenden Blick auf das gibt, was kommen wird.

Der Film wird noch in diesem Monat in ausgewählten Kinos Premiere feiern, aber für diejenigen, die das Couch-Erlebnis bevorzugen, wird er ab dem 7. November auch auf Netflix gestreamt. Mit seinem großartigen visuellen Stil und seiner ehrgeizigen Tiefe hat del Toros Frankenstein das Zeug zu einem der stärksten und beunruhigendsten Filme des Jahres - und spricht Fans sowohl von Monstergeschichten als auch von klassischer Literatur an. Wir sind absolut begeistert - und Sie sollten es auch sein. In den Hauptrollen sind Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth und Christoph Waltz zu sehen. Schauen Sie sich den Trailer unten an.