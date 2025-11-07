HQ

Eleganter, wunderschöner Gothic-Horror, durchtränkt von übertriebener Dunkelheit und detailreicher Ästhetik, ist seit Jahrzehnten das Markenzeichen von Guillermo Del Toro. Von Hellboy über Pan's Labyrinth bis hin zu den wunderschönen The Shape of Water und Crimson Peak hat der spanische Visionär immer wieder bewiesen, dass er die bemerkenswertesten Geschichten aus sich herausholen kann, wenn er die Chance dazu hat. Was er im Falle der Adaption von Mary Shelleys ikonischer, unsterblicher Geschichte über das Monster von Frankenstein nie tat. Jedenfalls nicht bis jetzt, nachdem sie Netflix angelockt und sie dazu gebracht haben, ihre unendlichen Geldbörsen zu plündern. Davor hatte Del Toro fast 20 (!) Jahre lang daran gearbeitet, sein Lieblingsbuch zu verfilmen. Und jetzt ist es endlich soweit.

Oscar Isaac ist in der Hauptrolle als Baron Victor Frankenstein wirklich großartig.

Es überrascht nicht, dass sich Guillermo Del Toro schon früh in der zweistündigen und 29-minütigen Saga von Dr. Frankenstein und seiner schaurigen Schöpfung zeigt, dass Guillermo Del Toro viel weniger am Horroraspekt von Mary Shelleys 200 Jahre altem Buch interessiert ist als an der romantischen Poesie. Die Art und Weise, wie er Shelleys Worte interpretiert hat, hat eine John Milton-ähnliche Qualität, und im Gegensatz zu jeder anderen Adaption des gleichen Ausgangsmaterials schafft er es, das Ausgangsmaterial zu feiern, zu ehren und nah an ihm zu bleiben, während er einen Teil der Geschichte aufwertet, den ich jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, nicht ganz verstehe, warum wir ihn nie zuvor verstanden haben. Hier gibt es eine konsequente philosophische Reflexion darüber, was es braucht, um ein Mensch zu sein. Es gibt eine Tragödie und eine Romantik, die jedes Bild durchdringt, und immer noch eine Dunkelheit, die diese gotische Atmosphäre aufbaut, für die Del Toro (wie gesagt) bekannt geworden ist.

Die Kameraführung ist hervorragend und wird zweifellos einen Oscar gewinnen.

Frankenstein (2025) ist in drei verschiedene Kapitel unterteilt und beginnt mit einem Epilog, in dem der verwundete, blutige Baron Victor Frankenstein von seiner eigenen Schöpfung über eine wunderschöne Eispiste gejagt wird. Danach springt Del Toro stilvoll zu einem Kapitel namens Victor's Tale und wirft mich als Zuschauer dann weiter in The Creature's Tale, das natürlich einen Einblick in die Denkweise des Monsters und die verzweifelte Jagd nach seinem Schöpfer gibt, als direkter Kontrapunkt zum vorherigen Kapitel. Ich möchte wirklich nicht zu viel darüber sprechen, wie die Geschichte hier strukturiert ist oder auf welche Teile des Buches sich Del Toro besonders konzentriert, aber es genügt zu sagen, dass es klar ist, dass Guillermo, wenn auch nur in seinem Kopf, seit 2005 daran arbeitet, wie er idealerweise eine Verfilmung seines absoluten Lieblingsbuches strukturieren würde. Die Erzählung hat hier eine Eleganz und ein Geschick in der dramaturgischen Prioritätensetzung, das immer wieder zu dem Thema zurückkehrt, mit dem sich Del Toro nun schon seit vier Filmen beschäftigt: Was bedeutet es, ein Mensch zu sein?

Überbrückungskabel auf der Rückseite, sagst du? Ich nehme es!

Oscar Isaac überzeugt als Baron Frankenstein von der ersten bis zur letzten Einstellung trotz seiner lächerlichen Frisur, agiert theatralisch und oft übertrieben mit einer Art altmodischem Können, inklusive all dem lauten Theaterdialekt und der wilden Kostümwahl. Ein weniger fähiger Hauptdarsteller hätte Del Toros große Vision sicherlich verderben können, aber nicht Oscar, denn der Mann ist wirklich immer durchweg großartig. Er hat die Fähigkeit, das Tempo seiner eigenen Monologe und Dialoge zu verändern, was die Erzählung enorm verbessert. Aus der Ruhe heraus und mit einem methodischen, emotionslosen Stoizismus lässt er sich nicht selten von seinen eigenen Emotionen überwältigen und lässt sich von ihnen durch ganze Schlüsselszenen führen. Isaacs Präsenz und natürliche Intensität funktionieren hier unglaublich gut und er ist so gut, dass ich aufrichtig hoffe, dass er Anfang 2026 für einen möglichen Golden Boy im Gespräch sein wird.

Auch Jacob Elordi in der Rolle des Monsters ist absolut brillant. Del Toro hat sich dafür entschieden, Shelleys Beschreibung des zusammengenähten Tieres aus Fleisch ein wenig anders zu interpretieren als frühere Filmemacher und eine Figur zu schaffen, die ebenso hässlich und körperlich bedrohlich wie schön und verletzlich ist. Dies ist natürlich der Schlüssel zu dem romantischeren Ton, mit dem die Geschichte erzählt wird, und Elordi hat die seltene Fähigkeit, eine Art bedrohliche Eleganz mit Wutausbrüchen und der Zurschaustellung seiner etwas verrückten Stärke zu mischen, einschließlich des Aufhebens angreifender Wölfe und des Faltens in zwei Hälften, als wären sie Eisstiele.

Hinter der Kamera hat Del Toro den guten Geschmack gehabt, wieder einmal den Dänen Dan Laustsen zu platzieren, der hinter den unerträglich schönen Bildern steckt, die alles von Crimson Peak bis Shape of Water bilden. Die Kameraführung während der 149 Minuten von Frankenstein ist so eindringlich schön, dass dies dank Brandt Gordons und Celestria Kimmins phänomenalem Kunstdesign diesen Film zum mit Abstand schönsten Spielfilm des Jahres macht. Die Musik ist auch fantastisch. Oscar-Preisträger Alexandre Desplat (der für seine Filmmusik in "The Shape of Water" gewann) mischt eine Art von Gothic-Bedrohung und wütender Intensität mit vielen sehr schönen, mitreißenden Stücken, die zu dem schönen Gefühl des zeitlosen, altmodischen Geschichtenerzählens beitragen, das Del Toro so gut macht.

Eine epische, schöne Geschichte.

In einer Filmwelt, in der 99% von allem, was veröffentlicht wird, entweder Remakes/Reboots oder hirntote, identitätslose Superheldenfilme sind, die fast ausschließlich vor dem Greenscreen gedreht werden, ist es so unglaublich schön, durch einen Film wie diesen daran erinnert zu werden, wofür die Unterhaltungsform im Grunde genommen gemacht ist. Prächtige, fesselnde, stimmungsvolle und wunderschöne Märchen, die verzaubern und 149 Minuten wie 14 fühlen lassen. Hut ab, Guillermo.