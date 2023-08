Frank Miller hat das Cover für Batman: Gargoyle of Gotham entworfen

HQ

Rafael Grampá (The Dark Knight Returns: The Golden Child, zusammen mit Frank Miller) und DC Comics haben angekündigt, dass die kommende Comic-Serie Batman: Gargoyle of Gotham, ist bereit für die Veröffentlichung und wird in vier Ausgaben veröffentlicht, vier verschiedene Geschichten, die hoffen, Gothams Beschützer neues Leben einzuhauchen.

Die erste Ausgabe erscheint am 16. September und das Cover eines der Magazine wurde vom Meister Frank Miller gestaltet, dessen ikonischer Stil hier in der Redaktion zu den Favoriten gehört.

DC Comics:

"Batman: Gargoyle of Gotham folgt einem Gotham City, in dem sich jeder Tag düsterer und unheilbarer anfühlt als der letzte, Batman trifft eine endgültige Entscheidung – die Bruce-Wayne-Identität für immer zu töten und den Umhang und die Kutte in Vollzeit anzunehmen. Aber obwohl er die Straßen von Gotham kennt, wird Batman bald feststellen, dass er sich selbst kaum kennt. Ein Serienmörder ist auf freiem Fuß, und während die Mordopfer zunächst zufällig erscheinen, bringt jeder Hinweis Batman der erschreckenden Wahrheit näher – dass sie alle nicht nur miteinander, sondern auch mit ihm verbunden sind. Als aus den Tiefen der Stadt eine brandneue Schurkengalerie völlig verdorbener Schurken auftaucht, muss sich Batman mit der Natur des Bösen auseinandersetzen – einschließlich derer, die in den dunkelsten Ecken seines eigenen Herzens lauert – um sich dem zu stellen, was auf die Stadt zukommt, die er geschworen hat zu beschützen."

Werden Sie diese vier Ausgaben lesen?