Frank Herberts Dune-Drehbuch hatte einige wirklich seltsame Momente

Für viele ist die beste Dune-Adaption, die es in die Verfilmung geschafft hat, Denis Villeneuves jüngste Bemühungen. Es ist eine große Leistung, den Geist von Herberts Roman einzufangen, ohne das allgemeine Publikum zu verprellen, aber in den 70er Jahren dachte Herbert selbst, dass er es versuchen würde.

Das Drehbuch wurde kürzlich dank eines neuen Artikels von Inverse ans Licht gebracht, und es gibt einige große Änderungen gegenüber dem, was reine Filmfans vielleicht erwartet haben. Herbet hat all die Verrücktheiten, die in seinem Roman vorkommen, in das Drehbuch eingebaut, und vieles davon dreht sich um Alia.

Das ungeborene Kind von Jessica ist im Roman eigentlich zwei Jahre alt, aber sie ist immer noch mit dem Wissen eines Erwachsenen begabt und verflucht, was ehrlich gesagt für den härtesten Casting-Aufruf aller Zeiten und eine seltsame Figur in jedem Film gesorgt hätte.

Mit einer buchgenaueren Adaption hätten wir auch viel mehr von Thurfir Hawat gesehen, der nach Villeneuves erstem Film verlassen wird, obwohl er eine ziemlich große Rolle im Rest der Handlung des Buches spielt.

Hättest du Frank Herberts Dune-Film gesehen?