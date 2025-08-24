Frank Grillo wollte den Peacemaker Intro-Tanz nicht tanzen

HQ

Frank Grill, ein ergrauter Action-Veteran, der er ist, ist vielleicht nicht der erste Schauspieler, an den man denkt, wenn man gebeten wird, einen guten Tänzer zu finden. Im Staffel 2 von Peacemaker ist er jedoch genauso wie die meisten anderen Darsteller in die Choreografie der Intro-Sequenz involviert.

Bei einem Roundtable-Interview, an dem Gamereactor teilnahm, sprach Frank Grillo, der Rick Flag Sr. in der zweiten Staffel von Peacemaker spielt - über den Entstehungsprozess des Intros. Als wir fragten, worauf die Leute achten sollten, sagte Grillo: "Nur, dass ich wirklich der beste Tänzer der ganzen Crew bin."

"Nein, ich mache nur Spaß", lachte er. "Ich persönlich war am Anfang zögerlich, weil ich nicht wirklich ein ausgebildete Tänzer bin und sie waren so toll, als ich die Eröffnung von Staffel 1 gesehen habe... Es war nicht einfach, jeder musste wirklich proben, sowohl gemeinsam als auch für sich, und dann zurückkommen."

"Ich glaube, wir haben es in zwei Tagen geschafft. Zwei Tage mit vielen Takes. Das war schon etwas Besonderes. Das würde ich um nichts in der Welt aufgeben. Es hat mir am meisten Spaß gemacht - und wenn man mich vorher gefragt hätte, hätte ich gesagt: 'Nein, ich will das nicht machen' - aber ich bin so froh, dass ich ein Teil davon sein durfte."

Jennifer Holland, die Emilia Harcourt spielt, war bei beiden Intros in Staffel 1 und 2 dabei. "Es wurde wirklich erweitert, teilweise aufgrund der Notwendigkeit von mehr Charakteren und mehr Handlungssträngen... Es war eine Broadway-Show da oben."

Ohne zu spoilern, sagte Holland auch, dass sich die Fans das Intro in jeder Folge ansehen sollten, da sie möglicherweise einige wichtige Änderungen bemerken könnten. Die erste Folge von Peacemaker wird am 21. August ausgestrahlt.