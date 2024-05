Frank Grillo spielt Rick Flag, Sr. in Peacemaker: Staffel 2

HQ

Wie wir bereits berichtet haben, sind die Dreharbeiten zu Peacemaker: Staffel 2 derzeit in vollem Gange, wo wir die gesamte Besetzung aus der gefeierten ersten Staffel zurückkehren sehen werden. Darüber hinaus werden natürlich einige neue Gesichter auftauchen und jetzt wurde eines davon von James Gunn selbst bestätigt.

Via Threads schreibt er, dass Frank Grillo "die Rolle von Rick Flag, Sr. - die Rolle, die er erstmals in animierter Form in Creature Commandos spielen wird - in Staffel 2 von Peacemaker wieder aufnehmen wird. Christopher Smith und Rick Sr. haben noch eine kleine unerledigte Aufgabe zu erledigen... "

Wir werden später in diesem Jahr hören, wie Frank Grillo in der Rolle des Kriegsveteranen Rick Flag Sr. auftritt, wenn die DCU-Zeichentrickserie Creature Commandos Premiere feiert. Peacemaker: Staffel 2 wird voraussichtlich 2025 starten.