Frank Grillo sagt, dass der erste Superman Trailer so großartig war, dass er Gänsehaut bekam

Der Charakter von Rick Flag Sr. scheint im kommenden DC Universe, angeführt von James Gunn und Peter Safran, ein ziemlich wichtiger zu sein. Er wird von Frank Grillo gespielt, der in der Zeichentrickserie Creature Commandos Rick Flag Sr. spricht und ihn auch in Peacemaker: Season 2 und Superman spielen wird.

Viele sind vor allem auf Letzteres gespannt, wo wir derzeit auf den ersten Trailer warten, von dem Gunn zuvor sagte, dass er nicht mehr allzu weit entfernt ist. Grillo hat jedoch bereits einen Teil davon gesehen und erzählt Collider, was er davon hält:

"Am Set zu stehen und zu wissen, dass Gunn am Ruder war, auch in der Funktion, in der ich arbeitete, war ein Geschenk. Und ich erzähle Ihnen etwas - ich hoffe, ich bekomme dafür keinen Ärger - ich habe einen kleinen Blick auf den Trailer geworfen, und ich mache keine Witze, und ich übertreibe das nicht, meine Haut war heiß und ich hatte Gänsehaut. So toll ist es."

Und das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Wir wissen nicht, wann der erste Superman Trailer Premiere haben wird, aber eine nicht unvernünftige Vermutung ist, dass es während der Super Bowl Anfang Februar sein wird. Superman feiert dann am 11. Juli Premiere.

Das erste Mal, dass wir Grillo als Rick Flag Sr. hören werden, ist in Creature Commandos, das am 5. Dezember am Max beginnt. Wir werden es natürlich überprüfen.