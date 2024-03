Frank Drebin nimmt es in der Resident Evil 4 -Parodie mit Los Iluminados auf

HQ

Der YouTuber eli_handle_b.wav ist dafür bekannt geworden, wirklich hochwertige und urkomische Videos zu erstellen, die einige der berühmtesten Film- und Fernsehcharaktere und -stars in Videospiele bringen. In der Vergangenheit umfasste dies Mr. Bean in Hitman, Frank Reynolds in Baldur's Gate III, Austin Powers in Cyberpunk 2077, und jetzt wurde Frank Drebin (aus Police Squad und The Naked Gun Trilogy ) in Capcoms unglaublich gut aufgenommenes Resident Evil 4 -Remake eingearbeitet.

Die Figur, die Leslie Neilsen so brillant zum Leben erweckt hat, wurde vor die Herausforderung gestellt, es mit Los Iluminados aufzunehmen, Ashley zu retten und mit Ada Wong zusammenzuarbeiten, um einige der größten Bösewichte der Stadt zu besiegen. Unnötig zu erwähnen, dass Leon S. Kennedy in diesem urkomischen Schnitt niemand vermisst.

Schauen Sie sich das Video unten an und lassen Sie uns wissen, wen Sie gerne im nächsten Video des talentierten YouTubers sehen würden.