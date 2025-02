Frank Drebin beteiligt sich an Squid Game in einem urkomischen Parodie-Video

HQ

Wir alle wissen, dass Squid Game eine verdrehte Spielshow ist, in der die Kandidaten nicht wirklich eine große Chance haben, zu überleben. Glücklicherweise gibt es einen Helden, der perfekt ist, um diese Korruption auszurotten und ein Scheinwerferlicht auf diejenigen zu werfen, die sie betreiben, Police Squad Frank Drebin.

Das ist richtig, die vielleicht berühmteste Figur von Leslie Nielsen hat sich der Herausforderung der immens beliebten Netflix-Serie in einem neuen urkomischen Parodie-Video des YouTubers AdventuresOfSly gestellt. Drebin meistert verschiedene Herausforderungen wie Red Light, Green Light, wird in Schießereien verwickelt und liefert perfekt getimte komödiantische Dialoge. Es ist eine Kombination, die sich tatsächlich genau richtig und wirklich passend anfühlt, obwohl sie unorthodox ist, wenn man es auf den Punkt bringt.

Ihr könnt euch das urkomische "Police Squid "-Video unten ansehen, und es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen, was AdventuresOfSly sonst noch auf Lager hat, da der Schöpfer oft großartige Parodien produziert, sei es Pingu, der Colin Farrells Oz Cobb in The Penguin ersetzt, oder Feathers McGraw, der sich als Agent 47 für einen Hitman Gag verkleidet.