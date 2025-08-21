Frank Caprio, der netteste Richter der Welt, stirbt im Alter von 88 Jahren

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Frank Caprio (weithin bekannt als der "netteste Richter der Welt"), der US-Richter, der mit Clips seines Mitgefühls im Gerichtssaal eine riesige Online-Fangemeinde ansammelte, ist im Alter von 88 Jahren nach einem langen Kampf gegen den Krebs gestorben.

Er war fast vier Jahrzehnte lang in Providence, Rhode Island, tätig und erlangte weltweite Anerkennung, als Clips seiner sanften Herangehensweise an die Gerechtigkeit viral gingen und später die TV-Show Caught in Providence inspirierten. Sein Stil stand im Kontrast zum konfrontativen Ton anderer im Fernsehen übertragener Richter.

Über die Unterhaltung hinaus nutzte Caprio seine Plattform, um auf Probleme der Ungleichheit im Rechtssystem aufmerksam zu machen, und erntete damit weit über den Gerichtssaal hinaus Bewunderung. Seitdem wird er als eine seltene Persönlichkeit gewürdigt, die die Menschen daran erinnerte, dass Gerechtigkeit auch Güte bedeuten kann.

Bekannt für sein Mitgefühl vor Gericht, inspiriert sein Vermächtnis weiterhin Millionen von Zuschauern online. Über Plattformen wie YouTube sind nach wie vor unzählige Clips seiner herzlichsten Momente verfügbar, die Sie sich hier ansehen können. Ruhe in Frieden, Richter Frank Caprio.