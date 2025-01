Franco Colapinto wird bei Alpine "bessere Chancen auf einen Rennsitz" haben, sagt Williams' Chef

HQ

Franco Colapinto, ein 21-jähriger argentinischer Fahrer, trat im August 2024 als Ersatz für Logan Sargeant bei Williams in die Formel 1 ein. Den Rest der Saison beendete er mit fünf Punkten in neun Grand Prix.

Doch während viele Leute dachten, dass Colapinto bei Williams bleiben würde, bedeuteten die Veränderungen im Team, als Carlos Sainz von Ferrari kam, dass es keinen Platz mehr für den Argentinier gab. Nachdem er mit anderen Teams in Verbindung gebracht wurde, wurde gerade bestätigt, dass Colapinto als Reservefahrer zu Alpine wechseln wird.

Colapinto wird nicht der einzige Fahrer in der Reserve von Alpine sein, denn er wird mit Ryo Hirakawa und Paul Aron an den Start gehen. Die Fahrer von Alpine werden Pierre Gasly und Jack Doohan (der Esteban Ocon ersetzt) sein. Mit drei Ersatzfahrern muss Colapinto zwar noch ein wenig auf seine zweite Chance im Königsklasse-Motorsport warten, aber die Nachricht hat die argentinischen Fans dennoch begeistert. Und er hat Zeit und unterschreibt einen mehrjährigen Vertrag, der ihn mit dem BWT Alpine Formel 1 Team verbindet.

Williams' Chef glaubt, es sei an der Zeit, Colapinto gehen zu lassen: Er wird in Alpine besser sein

In seinem Statement dachte Colapinto an sein ehemaliges Team. "Zunächst einmal möchte ich mich bei Williams für all ihre Unterstützung bedanken, von dem Moment an, als ich der Akademie beigetreten bin, bis zum letzten Rennen in Abu Dhabi. Sie haben meinen Traum, in der Formel 1 zu fahren, in die Realität umgesetzt, und dafür werde ich immer dankbar sein."

"Diese Herausforderung mit dem BWT Alpine Formel 1 Team anzunehmen, ist eine große Ehre", fügte er hinzu. Sein ehemaliger Chef bei Williams, James Vowles, glaubt, dass Colapinto mit Sainz und Albon in der Startaufstellung für 2025 eine bessere Chance haben wird, sich 2025 oder 2026 einen Rennplatz zu sichern.

"Die Williams Racing Driver Academy existiert, um die F1-Stars der Zukunft zu entdecken und zu entwickeln, und genau das hat sie in Francos Fall getan. In neun denkwürdigen Rennen mit Williams hat er deutlich gezeigt, dass er einen Platz in der Formel 1 verdient hat, und wir haben immer gesagt, dass wir ihn unterstützen würden, um einen zu bekommen."