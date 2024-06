Francis Ford Coppolas Megalopolis wird diesen September in die Kinos kommen

HQ

Megalopolis feierte dieses Jahr in Cannes Premiere, und trotz einer ziemlich langen Standing Ovation zerrissen viele Kritiker den Film sofort nach dem Sehen. Es gab Zweifel, ob der Film ein breiteres Publikum erreichen würde, aber zumindest in den USA wird er in die Kinos kommen.

Das liegt vor allem an Lionsgate, das den Film am 27. September uraufführen wird. Francis Ford Coppola ist immer noch Eigentümer des Films und hat bereits IMAX-Kinos vor seiner Premiere an den Kinokassen gebucht.

Wir müssen sehen, ob einer der seltsamsten Filme, die seit Jahren veröffentlicht wurden, das Publikum mit seiner schieren Seltsamkeit anzieht, oder ob er das Kassengift sein wird, das viele Leute erwarten. So oder so, es scheint, dass Francis Ford Coppola bereits mehr als 99% von uns in unserem Leben für diesen Film ausgegeben hat, also gibt es nicht viel mehr zu verlieren.

