Francis Ford Coppolas Megalopolis ist in der Produktionshölle

Francis Ford Coppola, der gefeierte Regisseur hinter den The Godfather-Filmen, Apocalypse Now und The Rainmaker, arbeitet an einem neuen Projekt namens Megalopolis. Angeblich befindet sich das Projekt jedoch im absoluten Chaos.

Da Megalopolis die Hälfte der Dreharbeiten hinter sich hatte, wurde Berichten zufolge fast die gesamte VFX-Crew entlassen, nachdem Coppola von virtueller Produktionstechnologie zu Green Screen gewechselt war. Es gibt auch keine Kunstabteilung und es ist nicht bekannt, ob das Projekt fortgesetzt werden kann.

Es gibt auch die Frage des Budgets, das derzeit bei 120 Millionen Dollar liegt, aber wahrscheinlich steigen wird. Diese Zahl erscheint zusätzlich erschreckend, wenn man sie mit der Tatsache kombiniert, dass Coppola den Film selbst finanziert.

Megalopolis ist Berichten zufolge ein Leidenschaftsprojekt für Coppola, jahrzehntelang in der Herstellung, aber Quellen sagen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass der Regisseur viel mehr Geld ausgeben wird, wenn er möchte, dass die Produktion des Films abgeschlossen wird.

Danke, The Hollywood Reporter.