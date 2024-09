Francis Ford Coppola kritisiert das moderne Hollywood

HQ

Francis Ford Coppola. Einer der ganz Großen der Filmindustrie, der diesen Ruf mit seinem jüngsten Werk Megalopolis anscheinend beschmutzt hat. Obwohl der Film noch nicht in die Kinos gekommen ist, waren die ersten Eindrücke aus Cannes nicht großartig, und selbst in der Produktion schien er zum Scheitern verurteilt zu sein.

Coppola glaubt jedoch, dass eine chaotische Inszenierung das Lebenselixier des Kinos ist. Im Gespräch mit The Telegraph ging er an die Kehle, wenn es um das moderne Hollywood ging. "Was die Studios heute machen, ist Coca-Cola herzustellen", sagte er. "Sie wissen, dass es eine gute Chance gibt, Geld zu verdienen, vorausgesetzt, der Geschmack bleibt derselbe. Aber Kunst ist chaotisch."

Chaotisch wäre sicherlich das Wort für alles, was mit Megalopolis zu tun hat. Dem Film wird nachgesagt, dass er unverständlich sei, aber Coppola hatte sicherlich viel Ehrgeiz für das Projekt, das ihn mehr als 120 Millionen Dollar seines eigenen Geldes gekostet hat.