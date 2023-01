Francis Ford Coppola bestreitet Megalopolis-Produktion Albtraum-Gerüchte

HQ

Erst gestern berichteten wir, dass Francis Ford Coppolas neuester Film, Megalopolis, unter einer Produktionsapokalypse litt, bei der die technischen Effekte nicht funktionierten und viele Crewmitglieder gefeuert wurden.

Deadline hat jetzt jedoch einen Bericht, der besagt, dass Coppola glaubt, dass alles gut läuft. "Ich liebe meine Besetzung, ich liebe, was ich jeden Tag bekomme, ich bin im Zeitplan und im Budget, und das ist es, was mir wichtig ist."

Im Vergleich zu einigen Budgetinflationen und Cast-Streichungen bei früheren Coppola-Filmen sind die Turbulenzen mit Megalopolis anscheinend eher mild. Doch auch wenn es einige Probleme mit der Produktion und der Crew gibt, bleibt Coppola in die Besetzung verliebt, die er für diesen Film hat.

"Ich habe noch nie an einem Film gearbeitet, bei dem ich so glücklich mit der Besetzung war", sagte er. "Das ist ein wunderschöner Film und vor allem, weil die Besetzung so großartig ist. Ich habe es noch nie genossen, mit einer Besetzung zu arbeiten, die so fleißig und so bereit ist, nach dem Unkonventionellen zu suchen, um versteckte Lösungen zu finden. Es ist aufregend, mit diesen Schauspielern zu arbeiten und die Fotografie ist alles, was ich mir erhoffen kann. "

Sogar Adam Driver ist eingeschritten, um auf diese Gerüchte zu reagieren, und hat gesagt, dass am Set alles "gut" ist. Er räumte den Verlust der Kunst- und VFX-Abteilungen ein, was einige fragen wird, wie chaotisch die Produktion ist.