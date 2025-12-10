Framework reiht sich in eine wachsende Liste von Unternehmen ein, die die RAM-Preise erhöhen

HQ

Falls Sie es nicht wissen: Die PC-Welt befindet sich gerade in einer weiteren kleinen Krise, da die DRAM-Preise aufgrund von KI-Engpässen stark ansteigen. Da ChatGPT-Inhaber OpenAI massenhaft RAM kauft, ist es für den privaten Verbraucher schwierig, nicht mehr RAM für seine PCs auszugeben. Adata, Corsair, G. Skill und weitere erhöhen die Preise, und nun reiht sich Framework Desktop dieser wachsenden Liste an.

Das Unternehmen, bekannt für seine modularen Computerprodukte, hat (über Wccftech) bekannt gegeben, dass es bald die Kosten für die Aufrüstung des Speichers in bestehenden Systemen erhöhen wird. Framework verspricht jedoch, dass diese Anstiege nicht so aggressiv sein werden wie die seiner Konkurrenten und anderer großer Hersteller.

Apple und Dell sind wegen ihrer höheren Preise in die Kritik geraten, die den Preis eines Laptops um mehr als 500 Dollar erhöhen können, wenn man beispielsweise von 16 GB RAM auf 32 GB umsteigen möchte. Die Situation wird ziemlich schlimm, sodass es am besten ist, sich zurückzulehnen und zu hoffen, dass das Chaos bald vorbei ist, wenn du darüber nachdenkst, deinen PC aufzurüsten oder einen neuen zu bauen.