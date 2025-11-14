Frame Zero wird eher ein Horrorerlebnis sein als The Occultist

Daloar Studios, der Entwickler hinter The Occultist, hat kürzlich Frame Zero enthüllt, ein neues Erlebnis, das schon beim ersten Blick unglaublich faszinierend aussieht. Auf dem diesjährigen Barcelona Game Fest haben wir uns mit David Lorenzo, dem CEO von Daloar, getroffen, um über die vergangenen und aktuellen Projekte des Studios zu sprechen, und konnten nicht widerstehen, mehr über Frame Zero zu fragen.

"Frame Zero ist wahrer Horror, vielleicht ist The Occultist düsterer." Sagte Lorenzo. "The Occultist ist eher Dark Fantasy, nicht so Horror. Frame Zero ist hektischer. Was wir machen werden, ist gruseliger."

Frame Zero wird immer noch ähnliche Mechaniken wie The Occultist beinhalten, einschließlich Stealth, Ermittlungen und viele Mechaniken, die auch mit einer Videokamera zu tun haben. Im Moment gibt es noch nichts über einen Publisher zu verraten, aber wir konnten nicht umhin, Lorenzo am Ende unseres Interviews ein Lächeln aufsetzen zu sehen.

"Vielleicht können wir in ein paar Wochen mehr sagen", war alles, was er uns sagte, aber wenn man bedenkt, wann dieses Interview aufgezeichnet wurde, sollten wir vielleicht ziemlich bald mit einer Ankündigung rechnen. Schaut euch das vollständige exklusive Interview unten an: