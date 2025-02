Fraktales Design Ridge

HQ

Fractal Design ist eine der beliebtesten Marken für Bauherren, die nach sauberer Ästhetik, solidem Luftstrom und hoher Verarbeitungsqualität suchen. Ihr neuester Einstieg in den Markt für kompakte Gehäuse, das Fractal Design Ridge, verfolgt einen einzigartigen Ansatz für das ITX-Gehäusedesign und verbindet Minimalismus mit Funktionalität in einem schlanken, konsolenartigen Formfaktor. Aber hält es der realen Nutzung stand? Lassen Sie uns eintauchen.

Direkt nach dem Auspacken besticht der Ridge durch seine dezente und dennoch elegante Ästhetik. Er verfügt über eine Frontplatte aus mattem Aluminium mit klaren Linien, einen Soft-Touch-Kunststoffrahmen und ein hochwertiges Mesh an der Seite zur Belüftung. Das kompakte, schlanke Design (375 x 95 x 355 mm) macht ihn ideal für Setups, bei denen der Platz knapp ist, egal ob vertikal stehend oder flach liegend wie eine Konsole. Eines der herausragenden Designelemente ist das vordere I/O-Panel, das zwei USB 3.0-Anschlüsse, einen USB-C-Anschluss, eine kombinierte Audiobuchse und einen Netzschalter umfasst. Das Layout ist einfach und bequem, so dass es auch bei beengten Platzverhältnissen leicht zugänglich ist. Der Ridge ist außerdem mit magnetischen Staubfiltern an den Seitenwänden ausgestattet, ein kleines, aber wichtiges Feature, das dazu beiträgt, Staub fernzuhalten und gleichzeitig den Luftstrom aufrechtzuerhalten.

Die Materialien fühlen sich hochwertig und langlebig an, wofür Fractal Design bekannt ist. Die Konstruktion aus Stahl und Aluminium verleiht dem Gehäuse eine beruhigende Robustheit und behält gleichzeitig ein relativ leichtes Profil bei.

Innenlayout und KompatibilitätDas Ridge ist für ITX-Mainboards konzipiert, und obwohl dies natürlich mit Platzbeschränkungen verbunden ist, hat Fractal bei der Optimierung des internen Layouts hervorragende Arbeit geleistet. Das Gehäuse unterstützt SFX- und SFX-L-Netzteile, und dank seiner durchdachten Struktur haben Sie gerade genug Platz für zwei 2,5-Zoll-Laufwerke und ein 3,5-Zoll-Laufwerk – eine solide Balance zwischen Kompaktheit und Erweiterbarkeit. Zur Kühlung kann das Ridge zwei 120mm oder 140mm Lüfter am Seitenteil unterbringen (zwei 140mm PWM Lüfter sind im Lieferumfang enthalten). Darüber hinaus ist Platz für einen 240-mm-Radiator, der es ermöglicht, eine AIO-Flüssigkeitskühlungslösung zu installieren – ein seltenes Merkmal bei ultrakompakten Gehäusen.

Einer der größten Vorteile des Ridge ist seine GPU-Unterstützung. Im Gegensatz zu manchen ITX-Gehäusen, die in ultrakompakte GPUs zwängen, unterstützt das Ridge Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 335 mm (bei Verwendung eines SFX-L-Netzteils) und bis zu 325 mm mit einem SFX-Netzteil. Das bedeutet, dass Sie problemlos die meisten High-End-GPUs einbauen können, einschließlich der RTX 4080- und RX 7900 XTX-Modelle, was es zu einer großartigen Wahl für Gaming-Builds macht.

Thermik und KühlleistungKompakte Gehäuse haben oft Probleme mit dem Wärmemanagement, aber Fractal Design hat Maßnahmen ergriffen, um dies zu mildern. Das seitliche Mesh-Panel ermöglicht einen direkten Luftstrom zur GPU und reduziert so den Wärmestau, während die mitgelieferten Lüfter direkt nach dem Auspacken eine solide Kühlleistung bieten. Während des Tests mit einer RTX 3070 und einem Ryzen 7 7800X blieben die Temperaturen deutlich im sicheren Bereich. Während die Lüfter mit rund 50 % Drehzahl laufen, bewegt sich die GPU unter Last um die 70 °C, während die CPU mit einem AIO-Kühler unter 75 °C bleibt. Dies sind hervorragende Ergebnisse für einen ITX-Build, und mit etwas Feinabstimmung können Sie eine noch bessere Thermik erzielen.

Allerdings ist der Luftstrom im Vergleich zu größeren ITX-Gehäusen wie dem NR200 oder Dan A4 immer noch etwas restriktiv. Wenn Sie eine CPU mit hoher TDP und eine stromhungrige GPU betreiben, lohnt es sich, zusätzliche Kühllösungen in Betracht zu ziehen, wie z. B. das Undervolting Ihrer Komponenten oder die Anpassung der Lüfterkurven.

KabelmanagementKabelmanagement in ITX-Builds ist immer eine Herausforderung, aber der Ridge macht es überraschend handhabbar. Das Gehäuse verfügt über mehrere Kabelbinderpunkte und einen ordentlichen Freiraum hinter dem Mainboard-Tray zum Verlegen von Kabeln. Das Vorhandensein eines vorinstallierten PCIe 4.0-Riser-Kabels ist eine fantastische Ergänzung, die Ihnen die Mühe erspart, ein separates Kabel zu beschaffen, und eine optimale GPU-Platzierung gewährleistet. Obwohl der Platz immer noch knapp ist, können eine sorgfältige Planung und die Verwendung von Kabeln in kundenspezifischer Länge zu einem sauberen und effizienten Aufbau führen. Wenn Sie ein SFX-L-Netzteil verwenden, müssen Sie damit rechnen, dass Sie etwas mehr Aufwand in die effiziente Verlegung von Kabeln investieren müssen.

GeräuschpegelDank seiner soliden Verarbeitungsqualität und der Mesh-Verkleidung behält der Ridge auch unter Last ein geringes Geräuschprofil bei. Die mitgelieferten 140-mm-PWM-Lüfter sind vor allem bei niedrigeren Drehzahlen relativ leise. Mit einer gut optimierten Lüfterkurve bleibt das Gehäuse im Leerlauf und bei moderater Auslastung flüsterleise. Bei hoher Gaming-Last macht sich zwar ein Lüftergeräusch bemerkbar, das aber für ein ITX-System nichts Außergewöhnliches ist. Die gute Nachricht ist, dass das Gehäuse nicht klappert oder vibriert, was bei günstigeren kompakten Gehäusen manchmal ein Problem ist.

Der Fractal Design Ridge ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die einen kompakten, eleganten und leistungsstarken ITX-Gaming- oder Workstation-PC bauen möchten. Mit solider GPU-Unterstützung, einem durchdachten Layout und einer hervorragenden Verarbeitungsqualität sticht es als eines der besten schlanken ITX-Gehäuse auf dem Markt hervor. Während die Thermik für ein ITX-Gehäuse ordentlich ist, muss man auf die Kühlung achten, wenn man High-Power-Komponenten verwenden möchte. Mit ein wenig sorgfältiger Planung und effizientem Kabelmanagement können Sie jedoch ein leistungsstarkes, leises und platzsparendes Gebäude erstellen, das in jedem Setup fantastisch aussieht. Wenn du die Idee eines PC-Gehäuses im Konsolenstil liebst, das keine Abstriche bei der Leistung macht, ist das Fractal Design Ridge absolut eine Überlegung wert.