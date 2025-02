Fraktales Design Ära 2

HQ

Das Fractal Design Era 2 ist ein kompaktes ITX-Gehäuse, das Ästhetik, Funktionalität und Leistung kunstvoll in Einklang bringt. Aufbauend auf dem Fundament seines Vorgängers, dem Era ITX, behebt diese Iteration frühere Mängel, insbesondere im Wärmemanagement, und führt gleichzeitig ein verfeinertes Design ein, das sowohl Gamer als auch Profis anspricht.

Auf den ersten Blick besticht die Era 2 durch ihr schlankes, minimalistisches Design. Das Gehäuse ist in drei verschiedenen Farben erhältlich: Silver, Midnight Blue und Charcoal Grey, jeweils mit einem eloxierten Aluminium-Äußeren, das Raffinesse ausstrahlt. Ein herausragendes Merkmal ist die obere Platte, die mit einem Akzent aus Walnussholz verziert ist und einen Hauch von Eleganz verleiht, der es von typischen PC-Gehäusen abhebt. Es ist jedoch erwähnenswert, dass einige Benutzer über kleinere Probleme bei der Qualitätskontrolle berichtet haben, wie z. B. leichte Fehlausrichtungen in den Seitenwänden und gelegentliche Unvollkommenheiten in der Holzoberfläche.

Die Abmessungen des Era 2 betragen 366 x 165 x 314 mm, was zu einem Volumen von 19 Litern führt, das den Platz effizient nutzt, ohne die Kompatibilität der Komponenten zu beeinträchtigen. Das Gehäuse verfügt über ein Sandwich-Layout mit einem beweglichen Rücken, der es dem Benutzer ermöglicht, den internen Abstand anzupassen, um verschiedene Hardware-Konfigurationen unterzubringen. Dieses Design unterstützt GPUs mit einer Länge von bis zu 326 mm und bietet drei Spine-Positionen, um die Höhe des CPU-Kühlers und die GPU-Dicke auszugleichen und so Flexibilität für unterschiedliche Build-Anforderungen zu bieten.

Die Bauweise im Era 2 ist für ein ITX-Gehäuse besonders benutzerfreundlich. Die abnehmbare obere Kühlerhalterung vereinfacht die Installation von Kühllösungen, und die Ausrichtung des Netzteils mit internen Anschlüssen nach oben verbessert die Zugänglichkeit während der Montage. Das Kabelmanagement ist gut durchdacht und verfügt über zahlreiche Befestigungspunkte und Kanäle, die einen sauberen und organisierten Aufbau ermöglichen. Der Einbau von zwei vorinstallierten Aspect 120-mm-PWM-Lüftern an der Unterseite trägt zu einem effektiven Luftstrommanagement bei.

Allerdings sollten Bauherren auf die Abmessungen der Komponenten und die Kabelführung achten, insbesondere wenn sie sich für größere GPUs oder SFX-L-Netzteile entscheiden, da der Platz begrenzt werden kann. Obwohl das Gehäuse sowohl 240-mm- als auch 280-mm-Radiatoren unterstützt, ist eine sorgfältige Überlegung erforderlich, um die Kompatibilität mit anderen Komponenten zu gewährleisten und einen optimalen Luftstrom zu gewährleisten.

Das Wärmemanagement des Era 2 hat sich im Vergleich zum Vorgänger deutlich verbessert. Das Design des Gehäuses ermöglicht einen effizienten Luftstrom, wobei die an der Unterseite angebrachten Lüfter kühle Luft ansaugen und der oben angebrachte Radiator oder die Lüfter warme Luft nach außen abführen. In Testszenarien blieben die CPU- und GPU-Temperaturen auch unter Last in akzeptablen Bereichen, was darauf hindeutet, dass das Era 2 mit Hochleistungskomponenten umgehen kann, ohne die thermische Leistung zu beeinträchtigen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Ausrichtung des Auslasses des Netzteils in Richtung der unteren Ansauglüfter je nach verwendetem Netzteilmodell zu Luftströmungskonflikten führen kann. Diese Konfiguration hilft zwar beim Kabelmanagement, könnte sich aber möglicherweise auf den thermischen Wirkungsgrad auswirken. Den Benutzern wird empfohlen, die Komponententemperaturen zu überwachen und die Lüfterkurven oder -ausrichtungen nach Bedarf anzupassen, um eine optimale Kühlleistung zu gewährleisten.

Der Fractal Design Era 2 hebt sich auf dem Markt für kleine Formfaktoren durch eine harmonische Mischung aus Stil, Flexibilität und Leistung ab. Sein durchdachtes Design und seine Verarbeitungsqualität machen es zu einer attraktiven Wahl für Enthusiasten, die ein kompaktes und dennoch leistungsfähiges Gehäuse suchen. Es gibt zwar kleinere verbesserungswürdige Bereiche, wie z. B. Qualitätskontrolle und Komponentenkompatibilität, aber die Stärken des Era 2 machen ihn zu einer überzeugenden Option für alle, die ein leistungsstarkes ITX-System mit einer unverwechselbaren Ästhetik aufbauen möchten.