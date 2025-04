Fragpunk wird noch vor Ende des Monats für Xbox Series und PS5 verfügbar sein

HQ

Als Entwickler Bad Guitar Studio letzten Monat seinen kartenbasierten Helden-Shooter Fragpunk veröffentlichte, kam er leider nur auf dem PC an, da sich die Konsolenversionen (PS5 und Xbox Series X/S) verzögerten, weil sie mehr Zeit im Ofen benötigten. Als dies bestätigt wurde, wurde das genaue Datum, an dem die Konsolen-Editionen jetzt erscheinen würden, nicht genannt, aber uns wurde gesagt, dass die Verzögerung dazu führen würde, dass Konsolenspieler alle Inhalte erhalten würden, die sie in der Eröffnungssaison des Spiels als Teil eines Ausgleichs verpasst hätten.

Aber wie auch immer, jetzt kennen wir das genaue Datum, an dem Fragpunk auf Konsolen erscheinen wird, da dies mit dem 29. April 2025 bestätigt wurde. Wir haben einen neuen Trailer zu diesem Datum, den ihr unten sehen könnt, sowie ein kleines Update von Bad Guitar, der in einer Pressemitteilung erklärt:

"Jetzt ist das Spiel bereit, seine charakteristische Mischung aus Strategie und Chaos auf Konsolenspieler zu bringen. Die kommende Veröffentlichung wurde akribisch für ein flüssiges Controller-Gameplay optimiert, mit verbesserter Grafik und einem Cross-Progression-System, das ein unvergleichliches Spielerlebnis gewährleistet.

"Um den verspäteten Konsolenstart auszugleichen, bietet Fragpunk erhebliche Belohnungen für Konsolenspieler. Dazu gehören Belohnungen, die ihr vom Beginn von Saison 1 bis zum 29. April, wenn die Konsolenversion live geht, durch exklusive, zeitlich begrenzte Events erhaltet. Spieler, die das Pioneer Bundle auf Konsolenplattformen gekauft haben, können nach der Veröffentlichung der Konsole zusätzliche Geschenke erhalten."

Fragpunk wird auch vollständig Cross-Progression ermöglichen, was bedeutet, dass PC-Spieler auf die Konsolenversionen umsteigen und die Ausrüstung und Gegenstände nutzen können, die sie bereits verdient haben.

