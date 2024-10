Fragpunk Vorschau: Ein neuer Herausforderer von Overwatch und Valorant betritt die Arena

Mit dem monumentalen und fast augenblicklichen Floppen von Concord muss man sich fragen, ob es noch Raum oder Interesse für neue Spieler im heldenbasierten Shooter-Sektor gibt. Scheinbar ist es an dieser Stelle klar, dass Overwatch die eher Arcade-Seite der Dinge auf allen Grundlagen abdeckt, während Valorant oder Rainbow Six: Siege der Titel der Wahl für diejenigen ist, die einen taktischeren Ansatz bevorzugen. Auch wenn es sehr pessimistisch erscheinen mag, zu sagen, dass diese mittlerweile etablierten Spieler das Gebiet in eine hübsche kleine Schleife gehüllt haben, deutet die Tatsache, dass die Spielerzahlen von XDefiant schlecht sind und dass Spectre Divide nur ein Wimmern und nicht eine donnernde Fanfare war, darauf hin, dass wir eine Art kreativen Engpass für neue heldenbasierte Shooter erreicht haben. Oder doch?

Bad Guitar Studio hat beschlossen, dass der beste Weg, diese Herausforderung zu meistern, darin besteht, einfach einen Titel bereitzustellen, in dem Sie ein wenig Taktik und ein wenig Arcade-Action erleben und sich darin sonnen können. Sie haben ein Spiel entwickelt, das über Schieß- und Ausrüstungssysteme verfügt, die das gleiche Setup Counter-Strike verwenden, das vor einer Ewigkeit geprägt wurde, kombiniert mit einem Helden- und Charakterdesign, das sich in Aussehen und Gameplay mehr Apex Legends anfühlt, alles zusammen in einem Paket mit einer schlanken Präsentation, die das Valorant -Flair und den Overwatch -Charme hat. Dieses Spiel ist als Fragpunk bekannt, und obwohl dieser Elevator Pitch, den ich vorgestellt habe, ein Spiel ankündigt, das viel Potenzial hat, bin ich nach einer Weile in der Beta nicht ganz davon überzeugt, dass es den nötigen Schwung hat, um sich einen Platz am heldenbasierten Shooter-Tisch zu sichern.

Zunächst einmal fühlt es sich so an, als ob Fragpunk ein bisschen zu viel los ist, um diesen raffinierten Kern wirklich hervorstechen und glänzen zu lassen. Was einen Shooter angeht, so ist er hervorragend mit engen Schießereien und Bewegungen sowie satt klingenden Waffen und Explosionen. Das Charakterdesign ist so kreativ, dass sich jeder Einzelne wirklich einzigartig fühlt und etwas Frisches und Nützliches auf den Tisch bringt. Das Kartendesign trifft die anstehende Aufgabe mit einer Vielzahl von einzigartigen Themenoptionen, die auf die Vielfalt der angebotenen Arcade- und taktischen Spielmodi zugeschnitten sind. Aber obwohl all dies Qualität und ein Highlight ist, tritt das Hauptproblem auf, wenn man anfängt, das kartenbasierte Gameplay-Gimmick einzuführen.

Ehrlich gesagt, in einem Shooter passiert normalerweise genug, dass ich nicht das Bedürfnis habe, zufällige und verrückte Modifikatoren in zufälligen Instanzen oder zu Beginn einer Runde in Aktion zu setzen. Ich brauche keine Feinde und Verbündeten, denen plötzlich riesige Köpfe wachsen, dass die Sprunghöhe massiv erhöht wird oder dass sich Kugeln plötzlich an Feinde ketten. Ich weiß den Zweck dieser Shard Cards zu schätzen, aber in der Praxis bin ich ein wenig überwältigt von der Aufgabe, die Fadenkreuzplatzierung beizubehalten, sicherzustellen, dass ich die eigenen Fähigkeiten meiner Lancer (der kollektive Name der Charaktere) nutze, die richtigen Waffen für die anstehende Aufgabe auswähle, auf Schritte zu hören und tatsächlich Schießereien zu gewinnen. Ich würde sagen, dass die Möglichkeit, "die Regeln zu ändern", in den eher arcade-Modi ein viel verlockenderes und effektiveres Element ist, aber für die taktischeren Spielmodi sind die zusätzlichen Extras zu viel für meinen Geschmack und lassen mich mit Auswahlmöglichkeiten übersättigt zurück.

Einer der Hauptkritikpunkte an Concord war das eigentlich ziemlich leblose Charakterdesign des Spiels. Ich glaube, dass Fragpunk für meinen Geschmack auch ein wenig zu sehr an diesen Grenzen tanzt, da die Charaktere nicht ganz so auffällig und einprägsam sind wie beispielsweise ein Overwatch oder ein Valorant Charakter. Wie ich bereits erwähnt habe, ist es eher Apex Legends im Stil als alles andere. Zugegeben, in farblicher und künstlerischer Hinsicht war Bad Guitar viel kreativer mit Fragpunk und präsentierte ein Spiel, das mehr Splatoon ist als Concord, ein Spiel, das immer wieder eine Augenweide ist, besonders wenn Shard Cards eingeführt werden, was ohne Zweifel ein Segen für dieses System ist.

Einer der Bereiche, der mich bei Fragpunk wirklich beeindruckt hat, war jedoch die reine Bandbreite an Inhalten, die in dieser Beta verfügbar sind. Es gab über 10 Charaktere zur Auswahl, unzählige Karten zum Erleben, tonnenweise völlig unterschiedliche Spielmodi im gesamten taktischen und Arcade-Spektrum, umfangreiche Daten nach dem Spiel, in denen man sich sonnen konnte, zu viele Shard Cards um sie zu zählen, eine ganze Reihe von Waffen zur Auswahl und sogar eine riesige Liste von Kosmetika zum Erkunden - wenn das dein Jazz ist. Wenn man bedenkt, dass es in letzter Zeit einige Live-Spiele gibt, die vollständig veröffentlicht wurden und denen es an Inhalten mangelt (hust, hust XDefiant), ist dies ein Hauch frischer Luft und ein massiver Vorteil für einen Titel, der derzeit nur ein Beta-Produkt ist.

Aber hier ist die Sache, der große Vorbehalt, den man bei allen Spielen wie Fragpunk erwähnen muss: Ist es einzigartig genug, um zu überleben, nein, zu gedeihen? Ich denke, dass es definitiv viele Elemente hat, die es ihm ermöglichen, sich abzuheben und sich einen Namen in diesem hart umkämpften Teil des Shooter-Genres zu machen, insbesondere für diejenigen auf dem PC, wo taktische Shooter dazu neigen, in größerem Maße aufzublühen, aber hat Fragpunk das, was nötig ist, um Valorant oder Overwatch oder ähnliches zu entthronen? Davon bin ich noch nicht ganz überzeugt. Es ist definitiv schlank und stilvoll, rasant und spannend, herausfordernd und macht dennoch Spaß, aber das reicht nicht aus, um den Thron zu besteigen, also werde ich vorerst ein gespanntes Auge auf Fragpunk werfen und sehen, wohin die kommenden Wochen und Monate dieses vielversprechende Projekt führen.