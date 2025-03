HQ

Der chinesische Gaming-Monolith Netease erfindet das Rad nicht, sondern stiehlt es. Als die Blaupause für den ultra-erfolgreichen Marvel Rivals entworfen wurde, waren die Absichten von Anfang an klar. Nimm die besten Teile von Overwatch und mach ein Spiel daraus. Null Originalität, null originelles Denken - was, wie im Fall von Forza Motorsport (anfangs ein schamloses Gran Turismo-Plagiat), Diddy Kong Racing (Mario Kart) und Bayonetta (Devil May Cry), sich als genau die richtige Idee erweisen würde. Mit dem neu veröffentlichten kostenlosen Shooter Fragpunk hat Netease (über das Studio Bad Guitar Games) es wieder geschafft. Der Basisplan ist so einfach wie clever. Stehlen Sie den Heldenaspekt, die Spielmechanik, das Layout und Teile des Gesamtdesigns von Valorant, kombinieren Sie alles mit Hearthstone - Voila! Fragpunk auf den Punkt gebracht. Aber ist es überhaupt gut?

Es gibt eine Kartenfähigkeit, die es dir ermöglicht, Eier in der Mitte des Spielfelds zu legen, was dir und deinem Team dann hilft, mehr Schüssen des gegnerischen Teams standzuhalten.

Die kurze Antwort lautet; Ja! Fragpunk ist nicht ganz so erfolgreich wie Marvel Rivals, aber es ist immer noch ein unterhaltsames Actionspiel. Zunächst einmal hat sich Bad Guitar auf die richtigen Dinge konzentriert, was die allgemeine Spielbarkeit und das Gefühl der Waffen betrifft. Hier gibt es ein bisschen Apex Legends, ein bisschen Call of Duty: Modern Warfare III und eine kräftige Dosis Valorant. Ich genieße das Lauftempo, ich mag das Gefühl von fast jeder Waffe und es gibt ein befriedigenderes Gefühl, wenn man hier sowohl den Abzug drückt als auch mit den Kugeln trifft als beispielsweise in Apex Legends. Die Entwickler haben offensichtlich an den richtigen Stellen nach Inspiration gesucht (wie ich schon sagte) und ein Gunplay entwickelt, das vor Präzision und Genauigkeit nur so trieft, was schön zu sehen ist, nicht zuletzt, wenn man bedenkt, wie klebrig und willkürlich es sich heute anfühlt, Call of Duty zu spielen, mit den großen Unterschieden zwischen Time-to-Kill und Time-to-Die, die es derzeit gibt.

In Fragpunk werden die Helden "Lancers" genannt und in der Charaktergalerie finden wir eine ganze Reihe wirklich verrückter Typen sowie eher standardmäßige Valorant-Plagiate. Hier gibt es einen Jungen, der mit etwas herumläuft, das aussieht wie eine Guitar Hero-Gitarre, die Blitze abschießt, und einen schwebenden Magier mit einem Manbun, der Wände erklimmen kann. Für mich gibt es hier viele Charaktere, die es wert sind, ausprobiert zu werden, die sich skurril, wenn nicht sogar super originell anfühlen, und die Vielfalt zwischen Charakterdesign und Spezialangriffen und wie man sie einsetzt, um auf dem Schlachtfeld effektiv zu sein, ist sehr gut. Fragpunk ist auch nicht besonders ausgewogen, was sich auf unergründliche Weise nur als eine gute Sache herausgestellt hat. Axon ist mit Abstand der schärfste Charakter im Spiel, und Broker ist dicht dahinter, wenn du mich fragst, und das macht mir nichts aus. Vielmehr habe ich das Gefühl, dass der Mangel an Balance zwischen den verschiedenen Lancern ein Chaos in den Spielen erzeugt, das sich altmodisch und realitätsfremd anfühlt. Was ich mag. Es ist ein bisschen wie bei Marvel Rivals, wo Moon Knight und Spider-Man von Anfang an die Lobbys dominiert haben und das Spiel dadurch nicht schlechter machen.

Werbung:

Die Spielmechanik fühlt sich an wie eine Mischung aus Halo, Apex und Valorant.

Was den Kartenspielaspekt von Fragpunk betrifft, bin ich ebenfalls beeindruckt und zufrieden. Ich bin sicherlich kein Spieler, der sich mit Gwent, Balatro oder Hearthstone zufrieden gibt, wenn ich einen Moment Zeit habe und daher im Vorfeld skeptisch war, dass Fragpunk ein Spiel für mich sein würde. Aber es ist so, ich mag es und ich mag den originellen Touch, den die Karten und die Fähigkeiten der Karten bieten. Die Entwickler von Bad Guitar haben, wie im Fall der Charakterbalance, es sich erlaubt, sich mit den Fähigkeiten in den Shard Cards des Spiels ziemlich auszutoben, und das wird sehr geschätzt. Eine Karte macht die Köpfe der Feinde riesig und damit super leicht zu treffen, während eine andere es dir ermöglicht, Eier zu legen, die dir mehr Gesundheit geben. Es gibt auch eine Karte, mit der du spontan Honigmelonen auf das gegnerische Team werfen kannst, das dann auf der Melone ausrutscht (!) und vom Scharfschützen deines Teams am Kopf getroffen werden kann. In ähnlicher Weise gibt es 100+ weitere "ernsthafte" Karten und Fähigkeiten.

Das Design ist farbenfroh und gelungen, aber die Menüs müssen vereinfacht werden.

Das Design ist auch gut. Es gibt auch Elemente von Apex, Elemente von Fortnite, Elemente von Valorant, aber auch viel Originalität und ich bin ein Fan von den ultra-bunten, cartoonartigen Sachen, die die Entwickler hier anbieten. Das Charakterdesign ist gelungen und alles, von den grellen Kontrastfarben bis hin zu den gerasterten Autoeffekten, wenn jemand erschossen wird, halte ich für sehr gelungen. Wenn Sonys Multi-Millionen-Dollar-Fiasko Concord so ausgesehen hätte und dieses Spieltempo gehabt hätte, hätte es höchstwahrscheinlich überlebt, wenn ich den Spielball reibe.

Werbung:

Also... Was ist dann schlecht? Die Menüs müssen überarbeitet werden, da sie verdammt schwer zu navigieren sind und es ihnen an Übersichtlichkeit mangelt. Wenn man bedenkt, dass es 169 verschiedene Splitterkarten gibt, fühlt es sich so an, als gäbe es im Teamspiel-Setup von Fragpunk einen Mangel an taktischer und strategischer Tiefe, an dem Bad Guitar arbeiten müsste. Ich bin auch auf einige Pannen mit dem Netcode gestoßen, die angepasst werden müssten, aber insgesamt hat mir diese farbenfrohe Action-Bagatelle gefallen. Denn ich denke, so sollte dieses Spiel gesehen werden. Als lustige Kleinigkeit und eine Abkehr von ernsthafteren Alternativen des Genres. Mit Marvel Rivals und Fragpunk hat Netease seinen eigenen Track gefunden, der leicht zu genießen ist, zumindest für mich.