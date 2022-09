Fractured Online hat einen neuartigen Ansatz für PvE und PvP

HQ

Vielleicht sind die ersten Begriffe, die Sie lernen, nachdem Sie in MMORPG eingestiegen sind - nun, nach dem Genrenamen selbst - PvE (Spieler gegen Umgebung) und PvP (Spieler gegen Spieler). Einige wenige Spiele drehen sich ausschließlich um das eine oder das andere, während die meisten Spiele versuchen, ein Gleichgewicht zu finden, indem Sie manchmal PvP deaktivieren oder für das Endspiel reservieren können, so dass Sie sich auf die Geschichte konzentrieren können, ohne befürchten zu müssen, dass ein zufälliger Spieler Sie plötzlich töten könnte.

Und dann ist da noch Fractured Online. Das neu veröffentlichte Sandbox-RPG bietet keine dedizierten Server oder Optionen für PvE oder PvP. Stattdessen bietet es verschiedene Rassen und Planeten, jede mit ihrem eigenen einzigartigen Spielstil.

"In Fractured Online gibt es drei Rassen, die Menschen, die Wildfolks und die Dämonen. Die Wahl deiner Rasse ist nicht nur kosmetisch oder es geht darum, dir verschiedene Attribute oder Fähigkeiten zu geben. Es verändert dein Gameplay und die Art und Weise, wie du mit anderen Spielern interagierst", erklärt Jacopo Gallelli, CEO und Gründer von Dynamight Studio. "Wenn du dich für die Dämonen entscheidest, wirst du dich in einer Welt wiederfinden, die sehr hart und auch auf einem PvE-Level schwieriger ist. Aber es ist auch eine Welt, in der Kriminalität keine Konsequenzen hat. Dämonen sind alle böse. Du kannst andere Spieler angreifen, du kannst sie ausrauben, töten, was immer du willst. Und es gibt überhaupt keine Konsequenzen, abgesehen von den Konsequenzen, die andere Spieler dir auferlegen. Aber ansonsten bestraft dich das System nicht."

Wenn die reine Anarchie des Dämonenreichs zu viel für dich ist, könnten die anderen Rassen und ihre Heimatplaneten besser für dich geeignet sein, erklärt der Entwickler. Die Wildfolks sind friedliebende anthropomorphe Tiere, die PvE und Kooperation bevorzugen, da du eng mit anderen Spielern zusammenarbeiten musst, um dein Ziel zu erreichen. Und der Mensch ist – wie so oft – die neutrale Option dazwischen.

"Als Menschen kannst du böse werden, du kannst kriminelle Handlungen ausführen. Aber dann gibt es ein starkes Verbrechens- und Justizsystem, das dich bestraft, wenn du das tust. Spieler können Gefängnisse in der Stadt bauen oder Kopfgeldjäger werden und so weiter, also gibt es eine Möglichkeit, die Sache zu mildern", sagt Jacopo Galleli.

Nachdem eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne im Jahr 2018 die Finanzierung gesichert hatte, wurde Fractured Online am 15. September dieses Monats endlich in den Early Access auf Steam veröffentlicht. Ihr könnt euch unten unser vollständiges Interview mit dem Entwickler von der Gamescom ansehen. Hier erfahren wir mehr über den einzigartigen Fortschritt der Spiele und ihre Überlieferung.