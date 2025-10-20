Frachtflugzeug rutscht von der Landebahn Hongkongs ins Meer

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass ein Frachtflugzeug von der Landebahn des Hong Kong International Airport abgekommen ist, in ein Patrouillenfahrzeug gekracht ist und teilweise im Meer versunken ist. Bei dem Unfall kamen zwei Sicherheitskräfte des Flughafens ums Leben, während die Besatzung an Bord unverletzt überlebte. Die Behörden untersuchen den Vorfall und untersuchen die Wetterbedingungen, die Sicherheit der Start- und Landebahn und die Leistung der Flugzeuge. Rettungskräfte erreichten den Ort schnell, und der Flughafenbetrieb auf anderen Start- und Landebahnen wird fortgesetzt. Die Beamten haben den Familien ihr Beileid ausgesprochen und betont, dass der ungewöhnliche Verlauf des Absturzes gründlich überprüft wird.