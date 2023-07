FPS: Ego-Shooter-Doku bekommt ersten Trailer

HQ

In den letzten Jahren gab es keinen Mangel an Videospieldokumentationen wie High Score, Atari: Game Over und Power On: The Story of Xbox. Aber die bevorstehende FPS: First Person Shooter scheint die Messlatte noch höher zu legen.

Wir sprechen von 4+ Stunden Laufzeit über so ziemlich alles an klassischen Ego-Shootern, mit Interviews mit über 45 Branchenlegenden wie John Carmack, John Romero, Cliff Bleszinski, Warren Spector, Marcus Lehto und Joseph Staten - und vielen, vielen mehr.

Hört sich doch ganz toll an, oder? FPS: First Person Shooter feiert am 31. August digital Premiere und wird auch eine physische Ausgabe mit vielen Extras erhalten, über die Sie auf der offiziellen Homepage mehr lesen können.

Jetzt haben wir den ersten Trailer zu diesem Dokumentarfilm zu bieten, schaut ihn euch unten an.