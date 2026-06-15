Fox erwirbt Roku in einem massiven 22-Milliarden-Dollar-Deal

HQ

Fox hat angekündigt, Roku in einem Geschäft im Wert von etwa 22 Milliarden US-Dollar zu übernehmen, mit dem Ziel, die digitale Präsenz zu stärken, den Bedarf an traditionellem Fernsehen zu verringern und die Zukunft in der Branche zu sichern.

Roku ist derzeit einer der größten Anbieter auf dem Markt, mit einer Plattform, die weltweit mit über 100 Millionen Haushalten verbunden ist. Für Fox bietet der Deal sofortigen Zugang zu Roku-Diensten und einer riesigen Nutzerbasis, die nun mit Plattformen wie Tubi integriert werden kann.

Nach der Fusion werden ihre gemeinsamen Aktivitäten die drittgrößten in den USA in Bezug auf Zuschauerzahlen sein. Fox-CEO Lachlan Murdoch beschreibt das Geschäft als einen wichtigen strategischen Schritt und sagt:

"Dies ist ein entscheidender Moment für Fox und eine natürliche Erweiterung der bewussten und fokussierten Strategie, die wir seit fast einem Jahrzehnt umsetzen. 2019 haben wir das Unternehmen auf Live-Nachrichten und Sport neu ausgerichtet. 2020 haben wir Tubi übernommen, und unter unserer Führung ist es zu einem der erfolgreichsten Unternehmen im Streaming-Bereich geworden. Heute machen wir den nächsten Schritt."

Der Deal soll Anfang nächsten Jahres abgeschlossen werden, muss aber zunächst von Aufsichtsbehörden und Aktionären genehmigt werden.