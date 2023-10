Fox enthüllt den Premierentermin für seine neueste Animationsserie "Grimsburg"

HQ

Fox hat bestätigt, dass es seine neueste Animationsserie "Grimsburg" am Sonntag, den 7. Januar 2024, nach dem Fox NFL-Doubleheader starten wird.

Die Serie, in der Jon Hamm die Hauptrolle spielt und von ihm produziert wird, folgt dem schwierigen Familienleben des Detektivs Marvin Flute (Hamm). Neben John Hamm in der Hauptrolle sind auch Greg Chun (Judgement-Reihe, Squid Game) und Alan Tudyk (Rogue One, I, Robot) zu sehen. Obwohl die Serie noch nicht ausgestrahlt wurde, wurde sie bereits von Fox um eine zweite Staffel verlängert.

In der Zusammenfassung der Serie heißt es: "Marvin Flute ist vielleicht der größte Detektiv, der jemals einen Kannibalenclown gefangen oder einen modernen Schrank aus der Mitte des Jahrhunderts richtig identifiziert hat. Aber es gibt ein Geheimnis, das er immer noch nicht lösen kann - seine Familie. Jetzt, wo er zurück in Grimsburg ist, einer Stadt, in der jeder ein oder drei Geheimnisse hat, folgt Flute jeder Spur, die er hat, um sich mit der Ex-Frau zu rehabilitieren, die er nie aufgehört hat zu lieben, auch wenn das bedeutet, dass er mit dem Sohn abhängen muss, den er nie kennengelernt hat."

Danke, Abwechslung.