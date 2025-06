Foundation: Staffel 3

HQ

Apple TV+ bietet eine Reihe von Originalserien, mit denen kein anderer Streaming-Dienst mithalten kann. Es ist nicht so, dass die Produktionen, die diese Plattform anbietet, größer oder beliebter sind als andere - nur wenige könnten mit Netflix Stranger Things oder Prime Videos Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht mithalten - aber dass es sich in der Regel um durchweg viel hochwertigere Projekte handelt, zeigt,zeigt, dass man sowohl beeindruckt als auch unterhalten wird. Aus einer Armada, die Severance, Ted Lasso, Slow Horses, Silo, The Morning Show und unzählige andere umfasst, ist das Kronjuwel in der Sammlung von Apple ohne Zweifel die immens aufwendige, komplexe, generationsübergreifende Sci-Fi-Serie Foundation.

Für diejenigen, die nicht wissen, was Foundation ist, ursprünglich handelt es sich um eine umfangreiche Liste von Romanen des Autors Isaac Asimov, eine Sammlung von Geschichten, die vielleicht nur von Dune wirklich übertroffen werden. Es zeigt den Kampf der Menschheit um Koexistenz und Überleben in einer Galaxie voller Bedrohungen und sich verändernder Dynamiken, einer äußerst komplexen Zeitlinie, die ein Mathematiker auf den Punkt bringen und vorhersagen konnte. Hari Seldon war dieser Mann, ein Genie, das feststellte, dass die Menschheit für ewigen Frieden durch eine Reihe von bedeutenden Momenten kämpfen muss, Momente, die Hunderte von Jahren auseinander liegen und zu einem Generationenkrieg zwischen Seldons ketzerischen Rettern führen, die sich Foundation nennen, und den tyrannischen Empire, die derzeit die Kontrolle über die Galaxie haben.

Bei einem so breiten und weitreichenden Konzept ist man vielleicht besorgt, dass Foundation einfach nicht die Kraft hat, sein Gewicht zu halten, und manchmal scheint das auch der Fall zu sein. Wenn man eine Geschichte erzählt, die sich über Jahrhunderte (und schließlich Jahrtausende) erstreckt, kann es zu einer Herausforderung werden, eine ausgewogene Charakterentwicklung aufrechtzuerhalten, etwas, das diese Serie zu umgehen versucht, indem sie die Besetzung zwischen den Staffeln neu setzt. Sicher, es gibt eine Handvoll wiederkehrender Schauspieler, deren Wiederkehr auf sinnvolle Weise erklärt wird, aber jedes Mal, wenn eine neue Staffel erscheint, muss man sich von der ehemaligen Gang lösen und sich mit einer neuen Gruppe verbinden, und das bedeutet, dass die Charakterentwicklung in jeder Staffel im Grunde zurückgesetzt wird. Das ist wichtig zu beachten, denn Foundation hat eine Game of Thrones -Ebene von politisiertem Drama und miteinander verbundenen Handlungssträngen, ein komplexes Geflecht von Erzählsträngen, das selbst in den besten Zeiten schwer im Auge zu behalten sein kann, ganz zu schweigen davon, wenn man alle 10 Episoden tonnenweise neue Charaktere zur Gleichung hinzufügt. Im Wesentlichen versuche ich damit zu sagen, dass, obwohl Foundation gut als isolierte Staffeln des Fernsehens funktioniert, die Vernetzung zwischen den verschiedenen Schlüsselzeitabschnitten im Laufe der Staffeln immer weniger wirkungsvoll und relevant wird, was letztendlich bedeutet, dass der wahre Kern dieser Serie - der Kampf gegen die völlige Zerstörung - von kleinen Rivalitäten und abfälligen Sticheleien in den Palastkorridoren umhüllt wird.

Also ja, die Erzähl- und Dialogstruktur von Foundation kann manchmal ein bisschen ein Hit oder Miss sein, aber die Schöpfer Josh Friedman und David S. Goyer leisten hervorragende Arbeit bei der Erschaffung wirkungsvoller und unterhaltsamer Charaktere in jeder Staffel. Es ist besonders beeindruckend, da es in Staffel 3 nur zwei Charaktere gibt, die genauso sind wie in Staffel 1, wobei alle anderen auf die eine oder andere Weise unterschiedlich sind, egal ob es sich um Klone oder digitalisierte Hologramme handelt. Während wir also wissen, was wir von Lou Llobells Gaal Dornick und Laura Birns zunehmend komplexer werdendem und szenenstehlendem Demerzel erwarten können, muss der Rest der Besetzung alle 10 Episoden ihre Arbeitsweise ändern. Ein großartiges Beispiel dafür in Staffel 3 ist Lee Pace, der sich vom Tyrannen aller Tyrannen als Brother Day in Staffel 2 zu einer The Dude -ähnlichen Version von Day in dieser Staffel entwickelt hat und einen frischen Vorgeschmack darauf gibt, was man selbst von einigen der wichtigsten Charaktere erwarten kann.

Unabhängig davon, wen man aus der Perspektive der Besetzung betrachtet, seien es andere wiederkehrende Stars wie Jared Harris als Seldon, Cassian Bilton als Brother Dawn oder Terrence Mann als Brother Dusk oder Neuzugänge wie Pilou Asbaeks sofort beeinflussbarer und furchteinflößender Bösewicht The Mule, die Leistungen sind erstklassig und es lohnt sich, gefeiert zu werden.

Wenn man dies mit einem erstklassigen Maß an Bühnen- und Kostümdesign, Filmtechniken und dem Einsatz von Beleuchtung sowie epischen Spezial- und physischen Effekten kombiniert, die die meisten anderen Produktionen in den Schatten stellen (schließlich ist es derzeit eine der teuersten Serien im Fernsehen), ist Foundation der Inbegriff von Science-Fiction, ein wahres Wunderwerk, von dem man die Augen nicht abwenden möchte, selbst wenn man weiß, dass es Risse gibt in seine Rüstung.

Und da stehe ich immer noch mit Foundation. Auf der einen Seite gibt es nur wenige Shows, die mit der Produktionsqualität und dem schieren Umfang mithalten können, den sie anstrebt und weitgehend erreicht. Aber auf der anderen Seite kann ich mich im Laufe der Episoden des Eindrucks nicht erwehren, dass das Wesen dieser Serie ihre wichtigste Prämisse verliert, die Tatsache, dass jede Staffel ihren zentralen Zweck zu vergessen scheint, diese wenigen, aber wichtigen großen Krisen zu lösen, zugunsten der Erforschung und Bewältigung trivialerer Angelegenheiten im Großen und Ganzen. Es ist großartiges Fernsehen, daran besteht kein Zweifel, und einige der besten Science-Fiction, die man heute finden kann, wenn man die Ungleichmäßigkeiten ähnlicher Universen wie Star Wars und Star Trek bedenkt. Aber wie es in Game of Thrones der Fall war, wo es sich so anfühlte, als ob Weiße Wanderer und der Große Winter manchmal eher ein nachträglicher Einfall waren, Foundation scheint jetzt, da die dritte Staffel in den Büchern steht, vor einer ähnlichen Herausforderung zu stehen.

