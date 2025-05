Foundation kehrt im Juli zu Apple TV+ zurück

HQ

Es fühlt sich wirklich so an, als ob Apple in Schwung gekommen ist, wie man eine Streaming-Plattform betreibt, denn nachdem wir jahrelang jede Woche einen kleinen Teil neuer Inhalte angeboten haben, haben wir jetzt die Erwartung entwickelt, dass unzählige neue oder wiederkehrende Projekte auf dem Dienst ankommen. Zu diesem Zweck wurden wir gerade über die Pläne informiert, eine der größten und teuersten Serien von Apple TV+ ein Comeback zu feiern, da Foundation im Juli zurückkehrt.

Das nächste Kapitel der Sci-Fi-Serie beginnt am 11. Juli, und in der dritten Staffel können wir einen weiteren Zeitsprung erwarten, diesmal weitere 152 Jahre nach den Ereignissen von Staffel 2. Es wird dazu führen, dass das Foundation zunehmend instabil wird, während das Cleonic Dynasty weiter in Unordnung gerät. Hinzu kommen neue Warlords, die auftauchen, zusätzliche Bedrohungen im Spiel sind und massive Fragezeichen auftauchen, ob Hari Seldon, Gaal Dornick, die Cleons oder Demerzel überleben werden, was kommt...

Da Foundation: Staffel 3 am 11. Juli am Apple TV+ Premiere feiert, seht ihr unten den neuesten Teaser-Trailer und die offizielle Synopsis.

"152 Jahre nach den Ereignissen von Staffel 2 hat sich die Foundation zunehmend etabliert, weit über ihre bescheidenen Anfänge hinaus, während das Imperium der Kleonischen Dynastie geschrumpft ist. Während diese beiden galaktischen Mächte eine unbequeme Allianz schmieden, erscheint eine Bedrohung für die gesamte Galaxie in Form eines furchterregenden Kriegsherrn, der als "The Mule" bekannt ist und es sich zum Ziel gesetzt hat, das Universum mit physischer und militärischer Gewalt sowie Gedankenkontrolle zu beherrschen. Es ist eine Vermutung, wer gewinnen, wer verlieren wird, wer leben und wer sterben wird, während Hari Seldon, Gaal Dornick, die Cleons und Demerzel ein potenziell tödliches intergalaktisches Schachspiel spielen."