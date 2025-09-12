Foundation kehrt für eine vierte Staffel zurück

HQ

Heute ist der Tag, an dem die dritte Staffel von Foundation zu Ende geht. Die letzte Episode der Staffel ist gerade am Apple TV+ erschienen, und als Teil dieses Moments hat der Streaming-Riese einige ziemlich aufregende Neuigkeiten für die Fans des Projekts geteilt.

Laut The Hollywood Reporter wird Foundation für eine vierte Staffel zurückkehren. Eine weitere Runde von Episoden hat grünes Licht erhalten. Es ist noch nicht bekannt, wohin die Handlung der Serie führen wird oder wann sie Premiere haben wird, aber es wird erwähnt, dass die Produktion bereits Anfang 2026 beginnen wird, was auf einen Premierentermin im Jahr 2027 hindeutet, da in der Postproduktion eine immense Menge an Spezialeffekten hinzugefügt werden muss.

Die Co-Showrunner und ausführenden Produzenten Ian Goldberg und David Kob haben das folgende Statement veröffentlicht, um darüber zu sprechen, was man von der vierten Staffel von Foundation erwarten kann.

"Es gibt keine Serie, die mit Foundation vergleichbar ist, und wir fühlen uns glücklich und geehrt, die Fackel als Co-Showrunner in die vierte Staffel zu tragen. Wir freuen uns darauf, das epische, emotionale Storytelling, das die ersten drei Staffeln der Serie geprägt hat, fortzusetzen und mit einigen der talentiertesten und leidenschaftlichsten kreativen Partner der Branche zusammenzuarbeiten."

Weitere Informationen zu Foundation findet ihr in unserem Rückblick auf Staffel 3 hier, und vergesst auch nicht, Pilou Asbaeks Gedanken darüber zu lesen, wie Jared Harris Hari Seldon weiterentwickelt, was die Zukunft für Lou Llobells Gaal Dornick bereithält und wie Terrence Mann und Cassian Bilton die Brüder Dusk und Dawn darstellen.