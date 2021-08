HQ

Seit knapp zwei Wochen sind die neuen Flaggschiff-Pedale "Sim Pedals" von Heusinkveld erhältlich und unsere schwedische Redaktion hat sich die Bauteile, zusammen mit einer hydraulischen Handbremse, ebenfalls sichern können. Das Gamereactor-Team wird die Geräte am Wochenende in unseren Racing-Rig einbauen, doch wir wollten euch per Fotobeweis schon jetzt daran teilhaben lassen, was wir da schickes in die Finger bekommen haben: