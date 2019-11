Forza und Toyota arbeiten wieder zusammen

Im Herbst sprach sich Toyota gegen illegale Straßenrennen und Need for Speed Heat aus, um anschließend in einem etwas freundlicheren Ton bekanntzugeben, dass ihre Fans nicht damit rechnen sollten, die Fahrzeuge des Autoherstellers in Zukunft in Spielen zu sehen, die nicht Gran Turismo sind: "Offiziell hat die Toyota Motor Corporation derzeit keine konkreten Pläne, ihre Modellpalette für andere Spiele als Gran Turismo Sport zu lizenzieren."

Dem jüngst erschienenen Need for Speed ​​Heat mangelt es deshalb an Toyota-Fahrzeugen, allerdings macht das Unternehmen eine Ausnahme für Forza, wie deren offizieller Twitter-Account nun schreibt: "Forza und Toyota haben sich wieder zusammengetan! Alles beginnt am 12. Dezember, wenn #ForzaHorizon4-Spieler im Rahmen des [17.] Updates den 1998-er Toyota Supra RZ einsetzen können." Ein Bild des Fahrzeugs wurde geteilt, doch wir sind uns nicht sicher, ob sich Toyotas Haltung zu solchen Kollaborationen grundlegend geändert hat oder nicht.

