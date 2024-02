Forza Motorsport Entwickler zeugen vom stressigen Produktionsprozess des Spiels

HQ

Microsoft sprach viel über Forza Motorsport und den massiven Schub, den das Spiel der Serie bringen würde. Nicht nur optisch, sondern auch realistisch. Gott sei Dank waren die Erwartungen der Fans hoch, als das Spiel nach mehr als sechs Jahren Entwicklungszeit endlich in die Regale kam.

Leider wurde schnell klar, dass die Dinge nicht ganz so rosig waren wie versprochen. Einige der wichtigsten Elemente des Spiels wurden kritisiert und viele von uns kratzten sich am Kopf und fragten sich, was hinter den Kulissen eigentlich schief gelaufen war. Wie konnte Forza Motorsport auf diese Weise fummeln?

Zumindest ein Entwickler hat nun mehr darüber verraten, was möglicherweise einer der vielen Gründe ist, warum das Spiel in einem schlechten Zustand gestartet wurde. Etwas, das er in einem Interview auf viel Stress, zu wenig Manpower und nicht zuletzt auf zu viele Berater zurückführt.

Die Entwickler, die Microsoft auf Vertragsbasis einstellen würde, d. h. für einen befristeten Zeitraum ohne Gesundheitsversorgung oder Sozialleistungen, durften nur maximal 18 Monate arbeiten, bevor sie sechs Monate frei nehmen mussten.

Er erklärt auch, wie seine Anstellung relativ abrupt endete und dass dies ein wiederkehrendes Problem in Kurve 10 war. Ganz zu schweigen davon, wie sich dies negativ auf die interne Verbreitung von Informationen über das Spiel und die Spiel-Engine auswirkte.

Campos dachte, er sei für 18 Monate und nicht für ein Jahr unter Vertrag, und alles, was Microsoft für ihn tun wollte, war, seine Laufzeit um ein paar weitere Monate zu verlängern.

Es tut mir leid für die Kollegen, die ich zurücklasse. Das ist eine zusätzliche Hand, die sie nicht haben. So viel Wissen und Nischendinge, die ich über die Spiel-Engine herausgefunden habe, ist verschwunden, einfach weil ich keine Zeit hatte, die Dokumentation aufzuschreiben, weil ich einen Track beenden musste

Sie können sich die ganze Geschichte im Clip unten anhören, und Sie können nicht anders, als sich darüber zu wundern, wie schlecht das ganze Projekt gehandhabt worden zu sein scheint.

Spielen Sie immer noch Forza Motorsport ?