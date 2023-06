Forza Motorsport bestätigt den Veröffentlichungstermin im Oktober im Trailer

HQ

Eines der wenigen Spiele, von denen Microsoft bestätigt hatte, dass es im Xbox Games Showcase enthalten sein würde, war Forza Motorsport, also gab es keinen Zweifel daran, dass wir endlich ein Veröffentlichungsdatum für das atemberaubende Spiel bekommen würden, das zeigen wird, wozu Turn 10 in der Lage ist, wenn man die Xbox One hinter sich lässt. Das und noch ein bisschen mehr.

Der neue Trailer gibt uns, wie versprochen, einen genauen Blick auf die Cover-Autos von Forza Motorsport, die Cadillac Racing V-Series.R Nr. 01 Nr. 01 und die Chevrolet Corvette E-Ray 2024, die gegen einen Bruchteil der 500 anderen Autos im Spiel antreten, und einige der Möglichkeiten, sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen, bevor wir verraten, dass sie am 10. Oktober (oder am 5. Oktober, wenn Sie die Premium Edition erhalten) auf den Markt kommen wird.

Noch mehr Gameplay und Details gibt es im Forza Monthly-Livestream nach dem Xbox Games Showcase Extended am Dienstag.