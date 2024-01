Forza Motorsport bekommt Daytona International Speedway kostenlos

HQ

Turn 10 hatte am Freitagabend einige großartige Neuigkeiten und kündigte an, dass das kommende Update 4 für Forza Motorsport am 16. Januar veröffentlicht wird und etwas Großes enthalten wird - den Daytona International Speedway. Die sehr ikonische Strecke (auf der das Daytona 500 ausgetragen wird) wird zusammen mit anderen aufregenden Ergänzungen und Spiel-Updates enthalten sein.

Dazu gehört eine neue Karriere-Tour namens Italian Challengers, die euch ab dem 18. Januar mit neuen wöchentlichen Herausforderungen auf eine Reise durch die italienische Motorsportgeschichte mitnimmt, und Forza Motorsport Autopass-Besitzer erhalten zusätzlich jede Woche vier neue Autos. Kurz gesagt, schnallt euch an und macht euch bereit für adrenalingeladene Rennen, wenn Update 4 am 16. Januar veröffentlicht wird!

Wenn Sie mehr über Forza Motorsport lesen möchten, lesen Sie unseren Testbericht. Das Spiel hatte auch einen großen Erfolg bei den The Game Awards im letzten Monat, wo es sowohl in den Kategorien "Innovation in Zugänglichkeit " als auch in den Kategorien " Bestes Sport-/Rennspiel" gewann. Turn 10 enthüllte kürzlich die drei Hauptbereiche (einschließlich KI), die sie im Laufe des Frühjahrs nach den Wünschen der Community verbessern werden, worüber ihr hier mehr lesen könnt.