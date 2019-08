Forza Motorsport 6 verschwindet nächsten Monat aus dem Xbox-Store

Die erfolgreiche Forza-Rennserie ist ein Dauerbrenner auf der Xbox und Fans spielen die früheren Ableger teilweise selbst heute noch. Deshalb überraschte es uns zu erfahren, dass Microsoft Forza Motorsport 6 in wenigen Wochen aus den digitalen Shops entfernen wird. Das beliebte Spiel wird am 15. September dieses Jahres aus dem Xbox Store verschwinden, sämtliche DLC-Inhalte werden nach diesem Datum nicht mehr käuflich erwerbbar sein. Herunterladen lässt sich der Titel zu diesem Zeitpunkt aber wohl noch, wir wissen aber eben nicht, wie lange diese Möglichkeit noch besteht. Abonnenten von Xbox Live Gold können das Spiel ab sofort bis zum 15. September kostenlos herunterladen. In dieser Zeit werden etwaige Add-Ons für Gold-Mitglieder zu reduzierten Preisen angeboten.

Quelle: TeamVVV.