Forza, Mixtape, Subnautica 2 und noch viele weitere kommen im Mai auf Game Pass

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Wie Sie wissen, haben wir einen neuen Monat begonnen, und Microsoft ist nun bereit, bekannt zu machen, worauf sich Game Pass-Abonnenten im Mai freuen können. Diesmal ist es ein vollwertiges Line-up, mit einem bestimmten Rennspiel als Hauptattraktion, aber es gibt auch weitere großartige Ergänzungen wie drei heiße Indie-Spiele, und Premium-Abonnenten erwartet ein echtes Highlight. Das bekommst du (Spiele mit * markiert sind zum Start nicht im Game Pass Premium verfügbar; Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, kommen aber jetzt zu Game Pass Premium):



Final Fantasy V (Cloud, Xbox Series X|S und PC) – 5. Mai



Ben 10: Power Trip (Cloud, Konsole und PC) – 6. Mai



Descenders Next (Spielvorschau) (Cloud, Konsole und PC) – 6. Mai**



Wheel World (Cloud, Xbox Series X|S und PC) – 6. Mai**



Wildgate (Cloud, Xbox Series X|S und PC) – 6. Mai



Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, Xbox Series X|S und PC) – 6. Mai**



Mixtape (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) – 7. Mai*



Outbound (Cloud, Konsole und PC) – 11. Mai*



Black Jacket (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) – 12. Mai*



Call of the Elder Gods (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) – 12. Mai*



Elite Dangerous (Cloud und Konsole) – 12. Mai



Doom: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) – 14. Mai**



Subnautica 2 (Spielvorschau) (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) – 14. Mai*



Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) – 19. Mai*



Wie üblich gibt es auch zusätzliche Inhalte wie Perks zum kostenlosen Download verfügbar, und Mai bildet da keine Ausnahme, über die man mehr auf Xbox Wire lesen kann.

Leider gibt es auch einige Titel, die den Dienst verlassen. Diese werden am 15. Mai entfernt, aber du kannst bis dahin mit deinem Abo bis zu 20 % Rabatt bekommen, wenn du eines davon behalten möchtest: