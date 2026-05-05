Forza, Mixtape, Subnautica 2 und noch viele weitere kommen im Mai auf Game Pass
Es sieht so aus, als könnte der Mai einer der besten Monate für Game Pass-Abonnenten werden, sowohl mit heißem AAA als auch mit Indies.
Wie Sie wissen, haben wir einen neuen Monat begonnen, und Microsoft ist nun bereit, bekannt zu machen, worauf sich Game Pass-Abonnenten im Mai freuen können. Diesmal ist es ein vollwertiges Line-up, mit einem bestimmten Rennspiel als Hauptattraktion, aber es gibt auch weitere großartige Ergänzungen wie drei heiße Indie-Spiele, und Premium-Abonnenten erwartet ein echtes Highlight. Das bekommst du (Spiele mit * markiert sind zum Start nicht im Game Pass Premium verfügbar; Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, kommen aber jetzt zu Game Pass Premium):
Wie üblich gibt es auch zusätzliche Inhalte wie Perks zum kostenlosen Download verfügbar, und Mai bildet da keine Ausnahme, über die man mehr auf Xbox Wire lesen kann.
Leider gibt es auch einige Titel, die den Dienst verlassen. Diese werden am 15. Mai entfernt, aber du kannst bis dahin mit deinem Abo bis zu 20 % Rabatt bekommen, wenn du eines davon behalten möchtest: