Forza Horizon 6 Unterstützt sowohl Cross-Saves als auch Cross-Play

Forza Horizon 6 wird am 19. Mai veröffentlicht, allerdings nur für PC und Xbox Series S/X. Allerdings wird es später in diesem Jahr auch für die PlayStation 5 verfügbar sein. Die meisten Leute hatten Crossplay-Unterstützung im Spiel erwartet, und vielleicht um Spekulationen zu vermeiden, hat der offizielle Instagram-Account nun bestätigt, dass Crossplay tatsächlich verfügbar sein wird – und sogar noch mehr.

Es wurde nun offiziell bekannt gegeben, dass Cross-Saves zwischen den verschiedenen Formaten verfügbar sein werden. Das bedeutet, dass du deine Speicherdatei weiter aufbauen kannst, egal ob du auf PC, PlayStation 5 oder Xbox Series S/X spielst. Wenn man bedenkt, wie groß der Vorgänger ohne PlayStation 5-Version (die viel später erschien) oder Cross-Saves wurde, kann man vermuten, dass die Komponenten für eine wirklich riesige Community von Speedfreaks vorhanden sind. und ein Spiel, das noch jahrelang relevant bleiben wird.

Das bedeutet natürlich, dass diejenigen, die nicht später mit der PlayStation 5-Version einsteigen wollen, das Rennen bei der Veröffentlichung in der Cloud, auf PC oder Xbox starten und dann auf PlayStation 5 wechseln können, sobald diese Version erscheint.