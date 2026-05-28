Forza Horizon 6 Spieler sind bereits über 20 Milliarden Meilen gefahren

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Es waren ein ziemlich verrücktes paar Wochen für Forza Horizon 6, da der Start der Premium Edition/Early Access für sich genommen beeindruckend war, und der Hauptstart folgte und schnell über sechs Millionen Spieler in Playgrounds digitaler Version Japans willkommen hießen. Es versteht sich von selbst, dass das Interesse an dem Projekt unglaublich groß war, und eine neue Dateninfografik unterstreicht dies zusätzlich.

Die Daten zeigen, dass bereits über 141 Millionen Stunden von seinen Fans Forza Horizon 6 verzeichnet wurden, wobei zudem über 20 Milliarden Meilen gefahren sind. Spieler haben über 35 Billionen Credits verdient, über 63 Millionen Liveries erstellt, fast 380 Millionen Maskottchen zerstört, über 184 Millionen Fotos gemacht, knapp 7 Millionen Garagen gebaut, über 29 Millionen Stunden Radio gehört (wobei Horizon Bass Arena natürlich der Favorit ist), über 18,4 Millionen Armbänder verdient und außerdem über 19 Millionen Raku Express-Lieferungen abgeschlossen. Das sind viele Nudeln!

Ziemlich beeindruckende Zahlen auf allen Seiten, und angesichts der Pläne für neue Inhalte im Spiel sollten wir wahrscheinlich erwarten, dass Forza Horizon 6 weiterhin Fans gewinnen und seine Spielerschaft erweitern wird.