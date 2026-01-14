Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
News
Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 soll am 15. Mai veröffentlicht werden

Nichts ist noch offiziell, aber da Xbox Developer_Direct kurz vor der Tür steht, fühlt sich das Timing verdächtig passend an.

HQ

Viele von uns warten gespannt auf Forza Horizon 6, das endlich in Japan stattfinden wird, mit allem, was dazu gehört. Kurvenreiche Bergstraßen, Kirschblüten, glitzernde Wolkenkratzer und (hoffentlich) jede Menge Itasha. Und nach den neuesten Gerüchten zu urteilen, könnten wir das Land der aufgehenden Sonne eher früher als später besuchen, mit einer angeblichen Veröffentlichung am 19. Mai, mit Early Access für diejenigen, die die Premium-Version am 15. Mai kaufen.

Das wurde von Xbox oder Playground Games noch nicht offiziell bestätigt, aber dieses geleakte Datum stimmt mit früheren Informationen überein und passt auch gut zur jährlichen Kirschblütenzeit. Ja, vielleicht etwas weit hergeholt, aber thematisch passt es. Hoffentlich erhalten wir am 22. Januar mehr Details im Zusammenhang mit Xbox Developer_Direct.

Freust du dich auf Forza Horizon 6 ?

Forza Horizon 6

Ähnliche Texte

0
Fünf Must-Haves in Forza Horizon 6

Fünf Must-Haves in Forza Horizon 6

ARTIKEL. Von Petter Hegevall

Nach Jahren des Bettelns ging für die Fans endlich ein Wunsch in Erfüllung, denn Horizon reist im sechsten Teil nach Japan. Petter schreibt über Änderungen, die seiner Meinung nach für den sechsten Teil vorgenommen werden müssen...



Lädt nächsten Inhalt