Forza Horizon 6 soll am 15. Mai veröffentlicht werden

HQ

Viele von uns warten gespannt auf Forza Horizon 6, das endlich in Japan stattfinden wird, mit allem, was dazu gehört. Kurvenreiche Bergstraßen, Kirschblüten, glitzernde Wolkenkratzer und (hoffentlich) jede Menge Itasha. Und nach den neuesten Gerüchten zu urteilen, könnten wir das Land der aufgehenden Sonne eher früher als später besuchen, mit einer angeblichen Veröffentlichung am 19. Mai, mit Early Access für diejenigen, die die Premium-Version am 15. Mai kaufen.

Das wurde von Xbox oder Playground Games noch nicht offiziell bestätigt, aber dieses geleakte Datum stimmt mit früheren Informationen überein und passt auch gut zur jährlichen Kirschblütenzeit. Ja, vielleicht etwas weit hergeholt, aber thematisch passt es. Hoffentlich erhalten wir am 22. Januar mehr Details im Zusammenhang mit Xbox Developer_Direct.

Freust du dich auf Forza Horizon 6 ?