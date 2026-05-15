Forza Horizon 6 setzt seine unglaubliche Punkteserie fort und führt Metacritics beste Spiele des Jahres an

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Gestern wurde das Embargo gegen Forza Horizon 6 aufgehoben, sodass wir endlich auf vier Rädern in Japan fahren und Rennen fahren können – etwas, das die Fans seit fast dem ersten Spiel verlangen. Da der Vorgänger auf über 50 Millionen Spieler geschätzt wird, wird erwartet, dass sich dieser Titel äußerst gut verkauft, und hohe Bewertungen helfen dabei natürlich erheblich.

Mehrere Nutzer in den sozialen Medien weisen nun darauf hin, dass das britische Studio Playground Games etwas erreicht hat, das sonst noch niemand geschafft hat: sechs aufeinanderfolgende Hauptspiele zu veröffentlichen, bei denen jede neue Ausgabe entweder die gleiche oder eine höhere Bewertung als ihre Vorgänger auf Metacritic erhielt. Forza Horizon 6 hat derzeit einen Durchschnittswert von 92, was es auch zum bestbewerteten Spiel des Jahres macht.

Wir haben auch Forza Horizon 6 rezensiert, und hier können Sie unsere Gedanken nachlesen.