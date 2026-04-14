Forza Horizon 6 s Erfolge vor der Premiere präsentiert

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Das größte Spiel, das nächsten Monat erscheint, ist wahrscheinlich Forza Horizon 6. Sein Vorgänger erreichte im letzten Jahr über 50 Millionen Spieler, und da wir nun in Japan fahren werden, können wir wahrscheinlich noch mehr Interesse erwarten. Außerdem müssen PlayStation-5-Besitzer diesmal nicht jahrelang warten, um es zu bekommen.

Die Horizon-Reihe bietet durchweg hervorragende Erfolge, wobei das Sammeln aller sehr prestigeträchtig ist, und sie sind als durchdachte Herausforderungen konzipiert, die es wert sind, angestrebt zu werden. Und es sieht so aus, als würde der sechste Teil diesen Trend fortsetzen. Die Erfolge des Spiels wurden enthüllt, und wie üblich gibt es einige einfache (nicht zuletzt eine Parkübung), einige schaltest du einfach durch Spielen frei – und eine Menge kniffligere für echte Enthusiasten.

Hier ist die vollständige Liste der Erfolge in Forza Horizon 6: