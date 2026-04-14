Forza Horizon 6 s Erfolge vor der Premiere präsentiert
Forza Horizon 6 soll am 19. Mai sowohl für PC als auch für Xbox Series S/X erscheinen, und mit noch einem Monat bis zum Launch wurden nun alle Erfolge enthüllt...
Das größte Spiel, das nächsten Monat erscheint, ist wahrscheinlich Forza Horizon 6. Sein Vorgänger erreichte im letzten Jahr über 50 Millionen Spieler, und da wir nun in Japan fahren werden, können wir wahrscheinlich noch mehr Interesse erwarten. Außerdem müssen PlayStation-5-Besitzer diesmal nicht jahrelang warten, um es zu bekommen.
Die Horizon-Reihe bietet durchweg hervorragende Erfolge, wobei das Sammeln aller sehr prestigeträchtig ist, und sie sind als durchdachte Herausforderungen konzipiert, die es wert sind, angestrebt zu werden. Und es sieht so aus, als würde der sechste Teil diesen Trend fortsetzen. Die Erfolge des Spiels wurden enthüllt, und wie üblich gibt es einige einfache (nicht zuletzt eine Parkübung), einige schaltest du einfach durch Spielen frei – und eine Menge kniffligere für echte Enthusiasten.
Hier ist die vollständige Liste der Erfolge in Forza Horizon 6:
- Von 9 bis 5 arbeiten – Erledige deinen ersten Job 10
- Gerade erst am Anfang – Schließe dein erstes Touge Battle 10 ab
- Willkommen in Japan – Eröffner Akt 10 abschließen
- Der erste von vielen – Schließe dein erstes Qualifier 10 ab
- Willkommen bei Horizon – Verdiene dir das gelbe Armband und mach Teil des Horizon Festival 10
- Festival-Fan – Gewinne das Green Horizon Festival Armband 10
- Wellen machen – Gewinne das Blue Horizon Festival Armband 10
- Was, als wäre es schwer? - Gewinne das Pink Horizon Festival Armband 20
- Orange: Bist du froh, dass du es geschafft hast? - Gewinne das Orange Horizon Festival Armband 20
- Im Rampenlicht – Gewinne das Purple Horizon Festival Armband 30
- Horizon Legend – Erhalte das Goldene Horizon Festival Armband und werde ein Horizon Legend 50
- Stamping Ground – Verdiene den gelben Stempel in deiner Sammlung Journal 10
- Die Sehenswürdigkeiten sehen – Verdiene den grünen Stempel in deiner Sammlung Journal 10
- Reisen rund um – Gewinne den blauen Stempel in deiner Sammlung Journal 10
- Dein eigenen Weg machen – Erhalte den rosa Stempel in deiner Sammlung Journal 20
- Hey! Hör zu! - Erhalte die Orangen-Stempel in deiner Sammlung Journal 20
- Was für ein Abenteuer! - Erhalte die lila Briefmarke in deiner Sammlung Journal 30
- Master Explorer – Erhalte den Goldstempel und werde Master Explorer 50
- Der Boss – Erhalte die maximale Beförderung in einem Job 20
- Eine großartige Ergänzung meiner Sammlung – Entdecken und beanspruchen Sie ein Treasure Car 10
- Treasure Hunter – Entdecken und beanspruchen Sie 9 Treasure Cars 30
- Schnäppchenjagd – Kauf eines Aftermarket-Autos 10
- Der Horizon-Kartograph – Enthülle die gesamte Karte 50
- Eine weitere Runde schadet nicht – setze eine Rundenzeit auf einer Time Attack-Strecke 10
- Fresh Tire Smoke – Abschluss eines Drag Meet 10
- Vier Schwerter – Abschluss einer LINK-Fähigkeit 10
- Meilen sammeln – Entdecken Sie alle 10 Regionen 20
- Tokyo Resident – Absolviert 33 Aktivitäten in der Tokyo City Region 20
- Publikumsliebling – Erhalte 36 Sterne durch PR-Stunts in der Ohtani Region 20
- White Ghost – Abschluss der 5 Touge-Kämpfe 20
- Carkour! - A Horizon Rush 10 abschließen
- Feel The Rush – Abschluss 3 Horizon Rush Events 20
- Blank Slate – Kaufe das Yashiki-Spielerhaus 10
- Was machst du auf meinem Anwesen? - Besuchen Sie das Anwesen eines anderen Spielers 10
- Zeig mir, was du drauf hast! - Zeigt 3 verschiedene Autos gleichzeitig in Ihrer Garage 10
- Engagierter Tourist – Verdiene 3 Sterne bei jedem Tagesausflug Geschichte Kapitel 10
- Sammler – Sammle 100 verschiedene Autos 20
- Erste Liebe – Kauf ein Auto auf der Autoshow 10
- Meching My Way durch die Innenstadt – Mach das Mech My Day Showcase-Event 20 fertig
- Climbing New Heights – Abschluss des Flight Club Showcase Event 20
- Parken auf der ganzen Welt – Parken an 3 verschiedenen Car Meets 10
- Eine ganz neue Welt – Fahr jedes R-Klasse-Auto 10
- Bereit zum Rumble – Verdiene 10 Level in Horizon Play 10
- Maximal ausgeschöpft – Erhalte 100 Level in Horizon Play 30
- Ausgeglichenes Spielfeld – Absolviere ein Rennevent innerhalb einer Spec Racing Championship 10
- To the Moon – Verdiene mindestens 1 Stern beim Irokawa Launch Danger Sign 10
- Alle Augen auf euch – Parken Sie den GR GT Prototype 2025 bei einem Car Meet 10
- Track Day – Stellen Sie eine Rundenzeit auf einem Time Attack Circuit auf, während Sie einen Track Toy 10 fahren
- Historische Leistung – Erhalte eine Seriengeschichte-Belohnung 30
- Played-List – Alle Festival-Playlist-Punkte für eine Saison 30 verdienen
- Smashscot – Zerstöre dein erstes Regionalmaskottchen 10
- Gotta Smash 'em All - Smash 200 Regional Mascots 30
- Ein paar Splitter sind gar nichts! - Smash 200 Bonusbretter 30
- Racing Aficionado – Gewinne 57 Horizon Festival Rennveranstaltungen 30
- On The Board – Gewinne dein erstes Horizon Festival Race Event 10
- Steck es fest! - Entdecken Sie 10 Wahrzeichen 10
- Geschichtenerzähler – Erhalte 81 Sterne aus Geschichten 10