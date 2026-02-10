Forza Horizon 6 mit verbesserten Lenkradanimationen und ganzjährigem Schnee

HQ

Dank der verschiedenen Teile, die die Serie ausmachen, hat Playground Games unsere Erwartungen an Forza Horizon 6 unvernünftig hoch angesetzt, doch der britische Entwickler scheint von dieser Nachfrage nicht allzu sehr betroffen zu sein, sondern liefert uns vielmehr vielversprechende Informationen über den kommenden Renntitel.

Ein neuer Artikel wurde auf der Forza-Website veröffentlicht, der eine Reihe wichtiger Funktionen in Forza Horizon 6 hervorhebt. Einige sind angedeutete Features, wie neue Autos und dazu passende Autogeräusche, und sogar bedeutende japanische Wahrzeichen wie Shibuya Crossing und Ginko Avenue, andere sind weniger angedeutet.

Zum einen verrät Playground, dass FH6 im Gegensatz zu früheren Forza Horizon-Spielen ganzjährigen Schnee für diejenigen bieten wird, die danach suchen. Man kann ein paar Winterreifen auf die Autos setzen und in die Alpenregion der Karte fahren, um Schneeverwehungen und atemberaubende Ausblicke zu entdecken, die man nach Belieben auseinanderreißen kann.

Ebenso werden wir mit Aftermarket-Autos vertraut gemacht, das sind Autos, die weltweit zu finden sind und probefahren und sogar gekauft werden können, wobei einige als "extrem seltene und einzigartige Modelle" gelten.

Dann gibt es neue Lenkradanimationen, die das Interesse von First-Person-Fahrern wecken werden, sowie die Car Proximity Radar-Funktion, die ein besseres Rennen fördern soll, indem sie den Fahrern hilft, das Geschehen in ihren toten Winkeln zu erkennen, um letztlich Kollisionen zu vermeiden.

Diese kommen alle zusammen mit einer Reihe von Bildern des Spiels, die du unten sehen kannst.